Siddhartha lanza “Miel de Azar” su nuevo EP: “quiero seguir haciendo mejor música”

Siddhartha expresó en entrevista con SinEmbargo su intención de continuar creando más canciones y de mejor calidad. Señaló que no espera nada en específico para el futuro inmediato, pues dijo, solo espera que la música le dé lo que ella quiera.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- Luego de haber tomado un pequeño descanso tras una larga gira por México y Latinoamérica, la cual concluyó con un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, ahora llamado Foro GNP Seguros, en diciembre del año pasado, Siddhartha presenta “Miel de Azar”, su nuevo EP, el cual, detalló el artista, surgió de manera inesperada.

En entrevista con SinEmbargo, el músico originario de Guadalajara, Jalisco, explicó que a diferencia de sus álbumes pasados, los cuales realizó con una intención específica, “Miel de Azar” se caracteriza por estar conformado por canciones que surgieron de manera individual y en distintos momentos

“‘Miel de Azar’ es un es un pequeño álbum, la verdad nunca estuvo como la intención específica de hacer un álbum, sino fueron canciones que se fueron dando de manera individual y en distintos momentos, con distintas personas, estudios, o sea, cada canción tuvo su propio universo y eso hizo que el álbum tuviera una personalidad diferente a los anteriores”.

Siddhartha señaló que el título de “Miel de Azar” viene a consecuencia de ese conjunto de azares y circunstancias aleatorias que nunca se imaginó que podrían llegar a suceder.

“Al momento de nacer cada una de estas canciones me di cuenta que estaba lleno de cosas que nunca hubiera pensado que iban a suceder, de cosas muy aleatorias, la manera en la que se compusieron algunos temas, en donde, con quién, no hay una única inspiración detrás del álbum, sino que cada canción tuvo su mundo particular y eso hizo que aunque por algún lado no era un proyecto que tuviera un hilo conductor, al final el marco que abrazó a todas las canciones fue ese, el azar”.

Miel de Azar incluye seis canciones: Los sencillos lanzados previamente: “Acapulco” (sencillo junto a

Emmanuel Horvilleur), “Diamantes” (con el dúo argentino El Zar) y “Nada Por Hecho” (en colaboración con Leiva). A

estos se le suman tres temas inéditos: “Aurora”, “Día tras Día” y “Como Queremos”.

Tras el éxito de su álbum 00:00 lanzado en 2022, Siddhartha emprendió una gira de dos años, la cual incluyó más de 120 conciertos en México, Estados Unidos, España y Latinoamérica. Al respecto, el músico mencionó que siempre tuvo claro que quería trascender a través de su música y, a pesar de las dificultades en el camino a lo largo de todos estos años, ha logrado llegar cada vez más lejos.

“Siempre tuve esta sensación, tuve ese presentimiento de que si yo continuaba en ese camino a algún lugar me iba a llevar y obviamente claro que quería que fuera a lugares más lejanos, a más audiencias. Sí creo que me que me visualicé un poco, no sé si específicamente en el Foro Sol, pero sí haciendo mi música, viviendo de ella y llevándola a un lugar como de desde donde yo me dedico a esto y a nada más, hubo algunas etapas de mi vida en las que no podía dedicarme únicamente a la música y tenía que hacer otras cosas para vivir, pero siempre fue mi propósito y creo que a partir de que saqué el primer álbum sí sentí esto de que ‘sí es sí es algo que me puedes suceder’, no de la manera explícita, a lo mejor no me imaginé como te digo el acto en sí de en un auditorio, o llegué al autor y dije algún día voy a tocar aquí, no sé si así pero sí como de una forma más como intuitiva”.

Señaló que la fecha del Foro Sol fue “como una especie de graduación”, en la cual pudo celebrar con toda la gente que lo ha acompañado durante estos años.

“Fue como después de haber pasado por aquí, por aquí, por aquí, por aquí coronaste con este lugar, de haber pasado por esos mini foros, por poquitas personas a cada vez más y más eso me fue llevando hasta allá y eso fue como ‘a ver, llegamos a a este punto todas estas personas, nos reunimos a celebrar, que tenemos tantos años juntos y que todas estas canciones nos han unido'”.

Siddhartha mencionó que a pesar de que su concierto en el Foro Sol ha sido el más grande de su carrera no lo define, pues dijo, “siempre hay mucho más que hacer y también otros países y otras ciudades”.

“Pensar en qué sigue después de un Foro Sol es un poco raro porque pues no siempre tiene que tienes que pensar, ‘bueno, es que ahora es el Estadio Azteca o ahora voy a hacer dos Foro Sol, creo que no es ese el camino, más bien creo que mis objetivos son seguir haciendo más música y mejor y que esa música como respuesta me dé lo que ella quiera, en este caso me regaló el Foro Sol, a lo mejor lo volvemos a hacer o a lo mejor no, o a lo mejor hacemos muchos Auditorios Nacionales, puedes ir cambiando. Sí creo que el Foro Sol fue para nosotros un punto importante decir, ‘mira, logramos esto, dejamos una huella y un registro de algo muy grande’, pero no me define, hay mucho más que hacer y también otros países y otras ciudades. Creo que es más importante a veces haber puesto ese otro ladrillo en esa construcción que estamos haciendo”.

Finalmente, el cantante señaló que a pesar de que actualmente hay una oleada de artistas que renuncian a su esencia para migrar a otros géneros que están de moda, él piensa mantenerse en su línea y seguir haciendo música con la que se sienta identificado.

“Yo hago la música que me gusta escuchar y esos géneros yo no estoy familiarizado con ellos, no crecí con ellos, no me identifico con estos géneros, yo no hago música para vender vender. […] Creo que hay demasiada gente haciendo eso como para yo también sumarme a esa ola, hay mucha gente que hace eso, no necesitamos uno más. Creo que más bien se necesita menos de eso y no me refiero desde un lugar despectivo ni mucho menos, sino para que haya más”.

Siddhartha iniciará una nueva gira por Estados Unidos y México en junio y septiembre de este año, para llevar la magia de “Miel de Azar” a sus seguidores en ambos países.

Alfonso López Dávila https://www.sinembargo.mx/author/alfonsolopez Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.