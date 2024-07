GP de Gran Bretaña¬ Checo es eliminado y saldrá en el lugar 19; Mercedes hace el 1-2

Pole de Russell por delante de Hamilton y Norris, tres pilotos locales en el top-3. Carlos sale 7º y Fernando, 10º tras una Q3 mejorable. Leclerc y Pérez, las víctimas.

Ciudad de México, 6 junio (ASMéxico).- Como en los viejos tiempos, que pueden ser los nuevos, Mercedes copó la primera línea del GP de Gran Bretaña. E Inglaterra el top-3. Russell (1º), Hamilton (2º) y Norris (3º) lucharán este domingo por una victoria contra Verstappen (4º) después de una de las clasificaciones más cambiantes e igualadas de los últimos tiempos. Bajó la temperatura y subió Mercedes, como ya ha sido tendencia en las últimas campañas. Lando salvó los muebles en calidad de aspirante al título, porque partirá delante del campeón y quizás tiene más coche que ninguno de los cuatro para este domingo. Al menos se puede decir que los 150 mil aficionados que pisarán la catedral del automovilismo en el día de la carrera probablemente escucharán el ‘God save the king’.

Lástima que los españoles no pudieran pescar en río revuelto, en un asfalto que mejoraba mucho tras las lluvias previas a la clasificación. Sainz saldrá séptimo y Alonso, décimo. Los dos aspiraron a algo mejor, el propio Fernando era tercero en la Q2 y mostraba más velocidad en un Aston Martin crecido en casa. Las condiciones mixtas siempre les han sentado bien. Pero la vuelta de calentamiento antes del intento decisivo fue un desastre, para ambos, por culpa del tráfico y las apreturas con la cuenta atrás del reloj. Iniciaron sendas vueltas a segundos de la bandera a cuadros y sin haber calentado los neumáticos de manera óptima. No mejoraron, claro.

Antes de todo eso, Silverstone fue tragándose una a una a sus víctimas. Primero fue Pérez (19º): en el momento de pasar de neumático intermedio a seco, aún durante la Q1, perdió el coche en Copse y se quedó empanzado en la grava. Ya no podría salir. Christian Horner negaba con la cabeza cuando lo veía a través de los monitores. El recién renovado Checo está poniendo a prueba la paciencia de un equipo al que no le tembló el pulso para bajar a Gasly o Albon no hace tanto tiempo. Aunque ¿quién es la alternativa? Tsunoda bate a Ricciardo todos los fines de semana, así que el australiano no puede ser una opción. El nipón nunca lo pareció.

Ya en la Q2, Leclerc no pasó el corte a pesar de los numerosos intentos para rebajar sus tiempos, siempre discretos. La pista estaba cambiante, con una mejora constante. El monegasco sufre cuando el asfalto se complica y el SF-24 deja de ser brillante, como ahora. En el garaje volvieron a la especificación aerodinámica anterior a Barcelona porque una vez más el paquete de mejoras se le ha atragantado a una escudería. Es muy común bajo esta reglamentación y a estas alturas de la temporada. Ferrari se cae de la lucha por las victorias ahora que parece más abierta que nunca: McLaren vuela, pero le cuesta rematar; Mercedes tiene menos coche pero más bagaje y Red Bull solo tiene un piloto, pero qué piloto.

#Video | 🏎El mexicano Checo Pérez quedó eliminado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el GP de Gran Bretaña, al perder el control de su auto en una curva y quedar atrapado en la grava pic.twitter.com/HB7FaSxzyw — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 6, 2024

Pese a tener contrato hasta 2026 con Red Bull, los rumores sobre el futuro de Sergio Pérez revivieron en el GP de Gran Bretaña. El bache por el que atraviesa al mexicano ha dado lugar a que su asiento esté en duda nuevamente y esto ha cobrado fuerza tras el error en la clasificación en Silverstone. No obstante, ‘Checo’ lo tiene claro y asegura que estas versiones no lo distraen en la pista donde tiene sed de revancha.

‘Checo’ se fue largo en Copse en la Q1 quedando atrapado en la grava y poniendo así punto final a su participación en clasificación. Desde el lugar 19 buscará un milagro en la carrera para callar las criticas y rumores que han surgido en el paddock. Tras su error de este sábado, Pérez salió a desmentir que las diferentes versiones sean algo que lo distraiga.

“Estoy totalmente comprometido con mi carrera. Tengo contrato con el equipo y cambiaré las cosas. No es algo que me distraiga ni nada por le estilo” respondió tajantemente Pérez para The Ahtletic.

Respecto a su error, “Checo” explicó lo que sucedió en Copse y se dijo dolido por dejar nuevamente a Red Bull sin dos autos en la parte de enfrente. “Muy desafortunado, me duele mucho dejar a mi equipo debajo de esa manera. Fui de los primeros en poner el neumático slick, necesitaba toda la temperatura, eran condiciones difíciles en ese momento. Cuando llegué a la curva bajé la velocidad y no tenía agarre. Me convertí en un pasajero muy rápido” señaló para Fox Sports.

Sobre sus aspiraciones en carrera “Checo” solo espera limitar los daños y sumar la mayor cantidad de puntos posibles tanto para su cuenta personal como para el equipo, pues Mclaren comienza a amenazar a Red Bull en el mundial de constructores.

