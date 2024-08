Autocracia Incorporated

A pesar de tratarse de un claro intento de fraude por parte del régimen de Maduro, la actual crisis en Venezuela – y el hecho de que muy probablemente se vaya a extender por un buen tiempo – se explica por razones de orden internacional.

Si el fraude electoral hubiera ocurrido en la década de los noventas del siglo pasado la comunidad internacional ya habría reaccionando, casi al unísono, para presionar a que el gobierno venezolano publicara los resultados fidedignos de la elección. Era otro momento, en el que la democracia liberal era ensalzada en lugar de ser vilipendiada. La Unión Soviética había colapsado, el muro de Berlín se había derrumbado y China acababa de reprimir a disidentes en la Plaza de Tiananmén. Pero el siglo XXI ha sido el del ascenso de los populismos autoritarios en varias zonas del planeta.

Es cierto, que Estados Unidos, varios países en América Latina y la Unión Europea han expresado su preocupación por la situación política en Venezuela y que esta vez el régimen de Maduro se encuentra en una situación realmente crítica. Hay que decir, sin embargo, que en el escenario internacional el régimen en Caracas está lejos de ser un Estado paria. Esto es así porque existe una red mundial de gobiernos autoritarios que se apoyan mutuamente cuando tienen problemas políticos y económicos. Así, por ejemplo, China e Irán están respaldando financiera y militarmente a Rusia en su aventura militar en Ucrania. A su vez, Moscú y Beijing garantizan la estabilidad y la existencia de Corea del Norte. Sabemos también que el gobierno de Vladímir Putin ayudó a que el régimen de Bashar Al-Assád en Siria se mantuviera en el poder después de la Primavera Árabe.

Para nadie es una sorpresa que Rusia, China e Irán estén ayudando al régimen en Caracas de diversas formas. La cooperación ha sido de carácter económico, militar, de seguridad y cibernético. Lo que une a esta Autocracia Inc – como la ha denominado la intelectual Anne Applebaum en su más reciente libro – es su aversión a las instituciones republicanas de la democracia liberal.

De acuerdo con Applebaum, lo único que sostiene a esta coalición de populismos es el objetivo común de mantenerse en el poder. Sin embargo, habría que decir que también se ha constituido una ideología anti-liberal que cohesiona a todos estos gobiernos. Lo que no existe todavía es una filosofía política positiva que todos estos gobiernos compartan. Hasta ahora lo que los une es una negación. Lo que no quiere decir que no puedan, en el futuro, encontrar una ideología común.

Por lo pronto, las miradas de varios autócratas del planeta están volteando con preocupación a ver lo que sucede con su socio en el Mar Caribe. Una cosa es cierta, lo que pase en las próximas semanas o meses en Venezuela no sólo determinará el porvenir de los venezolanos, sino también el de la geopolítica mundial.

Gustavo de Hoyos Walther https://www.sinembargo.mx/author/gustavodehoyos Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

