Una persona conecta Tesla a “diablito” en Tijuana e incendia su auto y una casa

Por Karen Castañeda

Tijuana, México, 6 de agosto (AP).- Un conductor en la ciudad de Tijuana, en el norte de México, aparentemente tuvo la brillante idea de conectar su vehículo Tesla a una toma de electricidad ilegal que iba directamente al tendido eléctrico.

No sólo el Tesla se incendió, sino que las llamas eran tan intensas que alcanzaron una vivienda aledaña.

Rafael Carrillo, el jefe de bomberos de Tijuana, dijo el martes que los incendios de automóviles eléctricos son un problema para los bomberos de la ciudad. Señaló que el chasis parcialmente carbonizado del Tesla podría tardar un par de días en quemarse por completo, y que probablemente no podría ser movido hasta entonces. Comentó que los bomberos colocaron barreras de tierra alrededor del coche para mantenerlo cubierto de agua.

El bombero Arturo Sánchez comentó que sus compañeros recibieron una llamada el lunes sobre el incendio en la vivienda, que al parecer estaba desocupada. Pero cuando llegaron al sitio en un vecindario de bajos recursos, se dieron cuenta de que era difícil apagar las llamas porque lo que las alimentaba eran las baterías de litio del vehículo.

Fue entonces, dijo Sánchez, cuando se dio cuenta de que “este Tesla está conectado directo a la corriente del cable”.

No se reportaron heridos. La matrícula del Tesla era de California.

Guy hooks up some cables to his @Tesla from a utility pole and sets the car and his house on fire.#Tijuana pic.twitter.com/0MTLGNiq6t

— David Wolf (@DavidWolf777) August 5, 2024