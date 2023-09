Carl Nassib, primer jugador de la NFL abiertamente gay, anuncia su retiro del campo

El jugador dio a conocer su decisión a través de su cuenta de Instagram; “realmente se siente como si hubiera sido ayer que comencé a jugar en Penn State”, expresó.

Washington, 6 de agosto (AP).- Carl Nassib, el primer jugador abiertamente gay en participar en un partido de temporada regular de la NFL, anunció su retiro del fútbol americano profesional el miércoles.

El defensive end declaró su orientación sexual en 2021 cuando era miembro de los Raiders de Las Vegas. Jugó la temporada pasada como integrante de los Buccaneers de Tampa Bay.

“Este es un momento agridulce para mí, pero después de siete temporadas y poco más de 100 partidos en la NFL, oficialmente me retiro del fútbol americano para concentrarme en mi compañía, Rayze”, escribió Nassib en Instagram. “Realmente se siente como si hubiera sido ayer que comencé a jugar en Penn State”.

“El fútbol americano me ha dado más de lo que jamás hubiera imaginado. Realmente puedo colgar mi casco por última vez sabiendo que di todo lo que tenía. Cuando era niño me encantaba lo divertido que era el fútbol americano. Me encantaba la búsqueda de la perfección. Me encantó la pequeña ventana en la que cada jugador puede perseguir sus sueños. Lo hace aún más emocionante cuando llegas ahí. Siempre fue mi sueño jugar en la NFL, incluso como suplente, y realmente me siento como el tipo más afortunado del planeta”.

Nassib, de 30 años, fue selección de tercera ronda de los Browns de Cleveland en 2016, y logró 25,5 capturas de quarterback en siete temporadas con Cleveland, Las Vegas y dos periodos en Tampa Bay.

LAS ESTADÍSTICAS DE CARL NASSIB EN LA NFL

Durante su periplo en la NFL, Nassib jugó para los Cleveland Browns, los Tampa Bay Buccaneers y los Las Vegas Raiders. El egresado de Penn State fue reclutado en la tercera ronda del Draft de 2016 por el equipo de la AFC Norte y pasó los primeros dos años de su carrera con ellos. Posteriormente se mudó a Tampa Bay para desempeñarse como pass rusher. Luego de un año con los Raiders, Nassib reveló que era homosexual. Su último equipo en la NFL fueron los Buccaneers.

El oriundo de West Chester, Pensilvania, jugó 99 partidos de temporada regular y dos de playoffs, uno con Bucs y otro con Raiders. En la regular season acumuló 187 tacleadas, 25.5 sacks, 45 derribos para pérdida de yardas, cuatro fumbles forzados, dos balones sueltos recuperados y una intercepción.

