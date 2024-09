“Me voy con mi conciencia tranquila…”

Como si quisiera cerrar con broche de oro su trayectoria como el primer mentiroso del país, Andrés Manuel incurrió en una serie espectacular de falsedades tanto en los spots con que promocionó su sexto informe de gobierno como en el mensaje mismo que leyó en el Zócalo el pasado 1 de septiembre.

La plataforma especializada Verificado Mx analizó el discurso del mandatario. Se identificaron 19 frases factuales (dichos o datos comprobables), de las cuales 10 resultaron ser falsas, siete engañosas y sólo dos verdaderas. Es decir, el 90 por ciento de las frases factuales dichas por el mandatario no corresponden a los datos y estadísticas confiables, incluso de su propio gobierno.

En realidad, en la mayoría de esas afirmaciones del tabasqueño no haría falta un análisis tan profesional, dada su obvia falsedad. Sin embargo, aquí repaso las frases que el sitio mencionado consideró como falsas y engañosas, 16 en total. La calificación dada a cada una de ellas está sustentada en información oficial, debidamente comprobada, que puede consultarse en verificado.com.mx:

Frase 1: «El crecimiento de la deuda pública ha sido menor que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto; con el primero, la deuda aumentó 7.4 puntos del PIB; con el segundo, ocho y hasta ahora con nosotros, ha crecido 4.9 y se estima que cierre en 2024, en seis».

Resultado: Engañoso.

Frase 2: «Por primera vez en más de 50 años, el peso no se ha devaluado; por el contrario, nuestra moneda ocupa el segundo lugar en el mundo en fortaleza con relación al dólar».

Resultado: Engañoso.

Frase 3: «Somos el segundo país del mundo, y eso que yo no presumí que iba a ser el presidente del empleo, pues miren, somos el segundo país del mundo con menos desempleo».

Resultado: Falso

Frase 4: «En el sexenio, aún con la pandemia… esa crisis no se había visto, cuando menos, en el último siglo de nuestra historia esa caída en la economía por la pandemia que afectó a México y al mundo; aún con eso, vamos a terminar el sexenio con un crecimiento promedio del uno por ciento, algo verdaderamente excepcional ante un entorno económico extremadamente difícil en el país y en el mundo».

Calificación: Engañoso.

Frase 5: «En el primer trimestre de 2024, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.3 por ciento de la población de 15 años o más, lo que implica una reducción de 4.2 por ciento si se compara con el inicio del sexenio».

Calificación: Engañoso.

Frase 6: «El programa de becas a estudiantes de familias pobres nos ha permitido reducir considerablemente el abandono escolar en todos los niveles educativos. En el ciclo escolar 2017-2018 abandonaron la primaria el 0.5 por ciento, para el ciclo escolar 2023-2024, sólo 0.3 por ciento; en secundaria pasó, el abandono de la escuela, de 4.6 a 2.4; en el subsistema profesional técnico se redujo el abandono escolar de 27.4 a 12.1; en el medio superior, de 14.5 a 8.5 y en educación superior, de 8.4 a 5.3 por ciento».

Calificación: Engañoso.

Frase 7: «Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social conocido como IMSS Bienestar, este sistema de salud pública ya es el más eficaz en el mundo, dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca, no, no va a ser como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca».

Calificación: Falso.

Frase 8: «Se otorgan medicamentos gratuitos a todos los mexicanos sin seguridad social».

Calificación: Falso.

Frase 9: «Hemos podido detener la tentación del consumo de drogas».

Resultado: Falso.

Frase 10: «Cuando llegamos al gobierno sólo se extraían un millón 642 mil barriles diarios de crudo. Frenamos con prontitud esta caída que se sostuvo durante 15 años consecutivos, ahora estamos produciendo un millón 795 mil barriles diarios».

Resultado: Engañoso.

Frase 11: «Antes de terminar el gobierno dejaremos de importar el 90 por ciento de combustibles y a finales de este año seremos autosuficientes».

Resultado: Falso.

Frase 12: «Para garantizar el derecho a la información y hacer valer la libertad de expresión y de réplica, se instauró una conferencia de prensa, ‘la mañanera’, un diálogo circular y abierto que celebramos de lunes a viernes de 7:00 a 10:00 de la mañana, en promedio; hasta ahora llevamos mil 418 conferencias».

Resultado: Falso.

Frase 13: «Los delitos del fuero federal se han reducido en 24.8 por ciento. El homicidio en 18 por ciento; el robo bajó en 29.5 por ciento; el feminicidio en 37.6 por ciento; el robo de vehículo en 48.6 por ciento y el secuestro se redujo en 77 por ciento».

Resultado: Falso.

Frase 14: «Avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa; esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato como presidente y vamos a seguirlos buscando, a los jóvenes».

Resultado: Engañoso.

Frase 15: «Cumplimos el compromiso de no aumentar en términos reales el costo de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad, en algunos casos, estos precios incluso se redujeron. Cumplimos con ese compromiso».

Resultado: Falso.

Frase 16: «A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura ni se desaparece a nadie; no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narco estado como el que se configuró en el sexenio antepasado».

Resultado: Falso.

Otra medición por demás elocuente completa la descripción de un farsante: según el conteo de la consultora SPIN – Taller de Comunicación Política, en las mil 416 conferencias llamadas “mañaneras” efectuadas hasta el pasado viernes 30 de agosto, el Presidente dijo 169 mil 920 mentiras. Esto significa un promedio de ¡120 falsedades por “mañanera”!

Quizá la más grave, dolorosa de todas, sea la referente a la inseguridad. Con 196 mil 684 homicidios dolosos perpetrados hasta el 28 de agosto de 2024, previo a su sexto y último Informe de Gobierno, a 33 días de concluir su sexenio y una media mensual de dos mil 600 asesinatos violentos al mes, las proyecciones indican que el gobierno de López Obrador terminará prácticamente con 200 mil ejecuciones. Esto es, 40 por ciento más que los asesinatos registrados en el sexenio de Felipe Calderón (121 mil 613) y 20 por ciento más que en el de Peña Nieto (157 mil 158). Son datos oficiales, absolutamente verificables. Él tiene otros, claro.

Y muy orondo, dice: “me voy contento, con mi conciencia tranquila…” Válgame.

