El Presidente responde a Piña: es “aberración” que intente frenar la Reforma Judicial

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como una “aberración y una intromisión burda” la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frene la Reforma al Poder Judicial, ya que afectaría la vida pública del país.

“No tienen fundamento legal, sería una aberración y una aberración flagrante a la Constitución de que se detenga el proceso de análisis y discusión y aprobación de la Reforma Judicial. No hay ningún fundamento constitucional, sería una arbitrariedad y esto afectaría la vida pública, sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia, ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios y que son partidarios de la corrupción abiertamente”, dijo en su conferencia matutina.

La mañana del jueves, Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte, abrió una consulta con las y los otros ministros del Máximo Tribunal del país para determinar si puede ordenar que se suspenda el proceso de reforma al Poder Judicial, ya aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado.

En dos acuerdos publicados, la Ministra presidenta de la Corte solicitó revisar el ejercicio de la facultad de atracción del dictamen y formular la consulta respectiva sobre la suspensión de la discusión de la Reforma Judicial, pues consideró que legalmente no está claro si se puede pedir dicha suspensión.

Al ser cuestionado sobre esta intención de la Suprema Corte de intervenir en la Reforma Judicial, el Presidente estimó que no prosperará ese intento.

“No creo que eso prospere porque espero que alguien reaccione en la Corte, como sucedió cuando la Ministra presidenta turnó un recuso para interferir en la decisión autónoma del TEPJF y un Ministro argumentó que no era función de la Corte intervenir; pero ahora está peor porque es la intervención de la Corte o pretender que la Corte detenga un proceso que, de acuerdo a la Constitución, corresponde Ejecutivo y Legislativo. No puede hacerlo el Poder Judicial, sería una intromisión burda, más que un exabrupto, no creo que prospere ese propósito”.