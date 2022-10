Apuñalamiento masivo en Las Vegas, EU, deja un muerto y al menos ocho heridos

Las Vegas, 6 de octubre (La Opinión).- Una persona murió y al menos otras ocho personas resultaron heridas en lo que la policía de Las Vegas informó como un apuñalamiento frente al Wynn Casino en el famoso Strip de esta ciudad.

La policía de Las Vegas (LVMPD) dio a conocer del apuñalamiento, poco antes del mediodía, ocurrió “frente a un casino en la cuadra 3100 de South Las Vegas Boulevard. Hasta el momento se han localizado al menos seis víctimas. Una víctima ha sido declarada fallecida”.

La zona donde sucedió el ataque comprende propiedades de casino notables Resorts World Las Vegas y Encore Las Vegas, así como una zona comercial cercana.

#BREAKING Other victims are being transported to area hospitals with unknown extent of injuries. The suspect has been taken into custody. This is an ongoing investigation.

There are road closures in the area. Citizens are advised to avoid the area.

Event LLV221000021737

