Por años Ecatepec, Neza, Chalco fueron olvidados. Ahora serán prioridad presidencial

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– De los 100 compromisos de Gobierno que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer esta semana, durante su discurso en el Zócalo tras su toma de posesión, el Estado de México fue uno de los principales protagonistas: siete de ellos fueron para la entidad mexiquense. Una de las prioridades del nuevo sexenio está ubicado ahí, a unos minutos de la capital, en la Zona Metropolitana.

Se trata de compromisos que tienen que ver con ampliación de exámenes de laboratorio en centros de salud, cuyo programa iniciará en tierras mexiquenses. El programa masivo de escrituración de vivienda también comenzará en el Estado de México (así como Tijuana). Con respecto a las líneas de tren que se construirán en el sexenio, se terminará el servicio que va de Buenavista al AIFA y a Pachuca y Tizayuca; también, Ciudad de México-Querétaro, pasando por el Estado de México.

Otra de las promesas fue la de construir la carretera de Toluca a Zihuatanejo en su tramo de Tejupilco, en el Estado de México, a Ciudad Altamirano. Y el Gobierno federal también impulsará “un programa recordando al general Lázaro Cárdenas, que fue responsable del plan del río Balsas, para impulsar un programa Balsas-Pacífico sur para los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Estado de México, para que las comunidades más pobres tengan desarrollo con Bienestar”.

Pero el compromiso que más llamó la atención, donde el Edomex fue mencionado, resaltó uno particular, el compromiso 50, específicamente en la zona oriente del Estado de México. Ahí, dijo la mandataria, “se llevará a cabo un proyecto sin precedentes”.

Se trata de los municipios de Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Texcoco, Los Reyes La Paz, Ixtapaluca, Chicoloapan y Ciudad Nezahualcóyotl, o Neza. En esta zona, viven más de 10 millones de personas, tres veces más que en Uruguay, por ejemplo. Es una zona que está profundamente conectadas con la Ciudad de México: millones de personas viajan a diario desde esta zona a la capital del país para trabajar. Pero no solamente para eso: también para participar en eventos de entretenimiento, y otras actividades.

Y es que el Edomex además lidera a nivel nacional en índices de feminicidios y tiene a 15 municipios en la lista de los 100 más inseguros para las mujeres: Ecatepec, Valle de Chalco, Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca, Nicolás Romero, Chicolopan, Huehuetoca, La Paz, Nezahualcóyotl, Atizapán, El Oro, Lerma, Tecámac y Tultitlán.

Después de que en 2021 los asaltos al transporte superaron los 7 mil casos, las cifras se han mantenido en ese piso, en tanto las extorsiones han aumentado año con año desde 2015. En cuanto al agua, la escasez de este recurso ha dado pauta al “aguachicoleo” y su venta irregular en Ecatepec.

Fernando Vilchis, Alcalde morenista de esta demarcación de 2019 a 2024, ha denunciado que en su caso, por ejemplo, recibieron las redes hidráulicas y pozos “saboteados”, documentos desaparecidos, amenazas de Antorcha Campesina y tuvieron que bajar a choferes que se creían dueños de unidades y rutas concesionadas.

Los problemas de escasez de agua, al mismo tiempo que hay inundaciones, sobre todo en el oriente del Edomex, persisten. Uno de los incidentes que más se repiten en estos municipios mexiquenses son los bloqueos de grandes avenidas, que suelen aglomerarse precisamente para entrar y salir de la CdMx.

“La región está ahora impactada por los ciclos ambientales, que junto con los asentamientos humanos y el crecimiento urbano, han generado un cambio de uso de suelo, de rural o ejidal a suelo urbano, sin el adecuado ordenamiento territorialambiental de los municipios de la región”, explica Enrique Moreno-Sánchez, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UACM).

El experto en urbanismo detalla que “una de las problemáticas se refleja en sus servicios, en el empleo, en la calidad de vida de sus habitantes y, más reciente, en el llamado ‘impacto ambiental’, provocado por los procesos productivos y de la transformación de la naturaleza por el hombre”.

“Ejemplo son las constantes inundaciones provocadas por la temporada de lluvias y el manejo del recurso hídrico en esta región, que seguirá siendo problema en los próximos años si no surgen verdaderos acuerdos con los distintos niveles de Gobierno y se invierte dinero en obras de infraestructura que no se ven, ni tienen impacto inmediato en el voto ciudadano, sino que son obras de otra magnitud y con otras dimensiones, que no son la inmediatez políticaelectoral que ha caracterizado a la región en los últimos tres decenios”, complementó.