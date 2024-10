Dos menores son arrestados por ataque contra exgobernador de Nueva York y su hijo

NUEVA YORK (AP).— Dos niños de 12 y 13 años de edad fueron arrestados este sábado por el ataque contra el exgobernador de Nueva York David Paterson y su hijastro, informó la policía.

Paterson, de 70 años, y su hijastro Anthony Sliwa, de 20, fueron atacados a eso de las 8:30 p.m. del viernes cuando salieron a pasear por el Upper East Side de Manhattan. Fueron tratados en un hospital por heridas leves en el rostro.

Paterson, quien es legalmente invidente, también sufrió heridas en el cuerpo.

Los dos menores fueron acusados de asalto pandillero. La Policía, que no publicó los nombres de los acusados porque son menores de edad, ha dicho que por lo menos cinco personas estuvieron involucradas en el ataque. Han hecho un llamado a la comunidad a que proporcione cualquier información sobre el suceso.

🚨WANTED for GANG ASSAULT: On October 4, 2024, at approximately 8:35 PM, in the vicinity of 1871 2nd Avenue, a group of individuals were involved in a gang assault incident.

If you have any information, please contact CrimeStoppers:

– Visit https://t.co/eTkmlNemAX

– DM @NYPDTips… pic.twitter.com/aRbq30Gm3F

— NYPD NEWS (@NYPDnews) October 5, 2024