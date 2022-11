Presidenciables | El panismo hace guiño a Colosio Jr. y MC, su aliado en el Congreso

El partido naranja tiene entre sus opciones fuertes para la Presidencia a Luis Donaldo Colosio Riojas, y ahora el PAN parece ver también en el hijo del excandidato presidencial del mismo nombre una de sus mejores opciones para 2024.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– En el Congreso, el PAN y Movimiento Ciudadano se plantearon como el bloque de contención frente a la Reforma constitucional a la Guardia Nacional, que precisamente quebró la alianza del blanquiazul con el PRI, su principal aliado de Va por México. Desde entonces ambos partidos políticos han dado señales que los acercan de cara a la elección presidencial de 2024, un proceso para el cual los dos principales contendientes de la oposición están con ellos: el panista Ricardo Anaya y el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas, quien en días pasados fue visto en pláticas junto a Santiago Creel, uno de los líderes de Acción Nacional.

Durante la discusión de esta reforma, los coordinadores de las bancadas naranjas, Jorge Álvarez Máynez y Clemente Castañeda Hoeflich, reconocieron la alianza legislativa con el PAN, al tiempo que en Acción Nacional han surgido voces de tiempo atrás para considerar una coalición con su antiguo aliado: Movimiento Ciudadano, el partido fundado por Dante Delgado Rannauro, que en 2018 aceptó coaligarse a la candidatura de Ricardo Anaya, ahora fuera del país en medio de una investigación.

Anaya se mantiene desde que iniciaron las encuestas rumbo a la contienda de 2024 como uno de los principales aspirantes. Así lo muestran los números. Incluso el panista había iniciado una gira por mil municipios, la cual detuvo para dejar el país en agosto de 2021, en medio de la investigación en su contra por la trama de corrupción del caso Odebrecht, según la cual aceptó un soborno para aprobar la Reforma Energética en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde entonces no ha pisado México.

Pero Ricardo Anaya no es la única opción de la oposición, según lo que dicen las encuestas. El otro fuerte aspirante que muestran estos números es el joven Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, con apenas experiencia política e hijo del excandidato priista presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta asesinado en 1994 en Lomas Taurinas, en Tijuana.

Colosio Riojas ha mostrado colocarse en una buena posición en las preferencias pese a ser prácticamente un desconocido en la política, mundo en el que debutó en 2018 de la mano de Movimiento Ciudadano, que no ha ocultado sus deseos de postularlo para la grande.

Hace unos días, el joven Colosio fue visto en pláticas con el Diputado Santiago Creel Miranda, uno de los liderazgos del PAN. Creel Miranda se reunió con el Alcalde de Monterrey para dialogar “sobre el futuro”. A través de su cuenta de Twitter, el panista compartió una fotografía en la que se ve en un restaurante de la ciudad junto a Luis Donaldo y el Diputado federal de Movimiento Ciudadano, Agustín Basave, su amigo e hijo uno de los mentores de Colosio.

La idea de una alianza entre el PAN y MC no es algo nuevo. No obstante, aún no se ha dado un anuncio formal de cara a la contienda presidencial.

Dentro de Movimiento Ciudadano, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, habló a mediados de septiembre, en entrevista con W Radio, “de construir un bloque opositor que sea diferente a las alianzas de siempre” al tiempo que indicó que “la salida del PRI abre una oportunidad nueva, a que se cambien las reglas”.

Días antes de lo dicho por Alfaro, y de cara a la discusión en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional para ampliar la presencia de militares en la Guardia Nacional, presentada por el PRI y que ya fue avalada por el Congreso, el Diputado Jorge Álvarez Máynez, Coordinador Parlamentario de MC, puso sobre la mesa del PAN una alianza legislativa.

“En Movimiento Ciudadano tenemos una relación distinta con el PAN, sobre todo aquí en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la parte legislativa, porque el PAN ha estado más consistente, ha estado más firme en la oposición”, dijo el 8 de septiembre. “No estamos pensando en una alianza electoral en este momento, pero sí legislativa, sí en un acompañamiento legislativo que pueda frenar el intento de Morena de cambiar la Constitución”, añadió.

En el Senado, el Coordinador Clemente Castañeda Hoeflich coincidió en entrevista con Radio Fórmula, el 9 de septiembre, que la oposición se ha aglutinado en el Congreso en un bloque frente a Morena, el partido en el Gobierno: “Hemos formado con las fuerzas de oposición un bloque de contención. Es decir, hoy sí tenemos una especie de táctica, un acuerdo parlamentario para frenar las iniciativas, las ocurrencias de corte constitucional que ha presentado el presidente de la República”.

Dentro del mismo PAN se ha hecho el planteamiento de mirar hacia Movimiento Ciudadano en lugar del PRI y en especial a Luis Donaldo Colosio. El Vicecoordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, reconoció, por ejemplo, el pasado 5 de junio, que el Alcalde emecista puede abanderar una coalición como la que el PAN busca construir con los partidos de oposición.

“Luis Donaldo Colosio cumple con una característica que me parece esencial y fundamental para que pueda ser un abanderado de una coalición como la que estamos perdiendo (ante de la negativa de MC de aliarse): no milita en ninguno de los partidos de oposición, ni siquiera en Movimiento Ciudadano, no tienen un nivel de conocimiento amplio él, pero de su apellido sí, es una persona que pudiera verse como que puede amalgamar de manera adecuada una coalición con miras al 2024, porque no tiene un compromiso con un partido político”, dijo Triana entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela para el programa Los Periodistas que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

Un día después, el 7 de junio, en el mismo espacio, el Senador Damián Zepeda Vidales pidió a su dirigencia “evaluar una suma que el eje sea PAN y Movimiento Ciudadano”.

“Creo podemos tener un planteamiento más de cambio, que genere esperanza y que sume fuerzas […] Yo no creo en esa alianza PAN-PRI, voy a seguir impulsando la idea de que son polos distintos”, dijo el expresidente nacional del PAN esa ocasión en el programa Los Periodistas.

Luis Donaldo Colosio Riojas debutó apenas en 2018 en la política cuando ganó la Diputación local por el Cuarto Distrito en Nuevo León, la cual pertenecía al PAN, y tres años después al conquistar la Alcaldía de Monterrey como abanderado de Movimiento Ciudadano.

Pero su inexperiencia parece no ser inconveniente para sus aspiraciones. El propio Luis Donaldo ha reconocido el peso de su nombre. Más joven optó por tomar un camino diferente como cantante, un sueño que tuvo un duro revés cuando en 2007 fue eliminado en los primeros filtros del programa American Idol Latino. Lo cierto es que su origen ha despertado desde siempre el interés de todos los partidos. El PAN, el PRI y hasta Morena buscaron que su debut se diera bajo sus colores, según ha señalado él mismo.

El partido naranja lo tiene entre sus opciones fuertes para la Presidencia, y ahora el PAN parece ver también en el hijo del excandidato presidencial del mismo nombre una de sus mejores opciones para 2024.

