¿Cuán rápido se propaga Ómicron? En 3 semanas causó 90% de infecciones, según estudio

Madrid, 7 de febrero (Europa Press).- Un estudio confirma la propagación inusualmente rápida y el aumento de la incidencia causado por la variante Ómicron, concretamente solo necesitó tres semanas para causar el 90 por ciento de las infecciones por COVID-19, según un estudio realizado por el Houston Methodist en Texas (EEU), que ha comparado los datos de pacientes afectados por esta variante con pacientes infectados con las variantes Alfa o Delta.

Very proud to have so many of our trainees authored in this breaking #Omicron research! #HMPathology https://t.co/8FBeGQzbIV

— Houston Methodist Pathology & Genomic Medicine (@HMPathology) January 22, 2022