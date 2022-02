OMS: Impacto de la pandemia se sentirá por décadas, especialmente en más vulnerables

Madrid, 7 de febrero (Europa Press).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de que el impacto de la pandemia de COVID-19 “se sentirá durante décadas”.

Tedros ha insistido en que las “devastadoras” consecuencias de la pandemia de la COVID-19 “van mucho más allá de la propia enfermedad”. “Ha profundizado las desigualdades económicas, sociales y sanitarias en todo el mundo, en países de todos los tamaños y niveles de renta”, ha detallado.

"The impact of the #COVID19 pandemic will be felt for decades, especially among the most vulnerable groups. The longer the pandemic drags on, the worse those impacts will be"-@DrTedros

