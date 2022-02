Pandemia de COVID aún perturba servicios sanitarios en un 90% de países: sondeo OMS

Ginebra, 7 feb (EFE).- Un 90 por ciento de los países continúa sufriendo perturbaciones en sus servicios de atención sanitaria a causa de la pandemia de COVID-19, según el último sondeo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Servicios como la salud reproductiva, el tratamiento del cáncer, el VIH/sida, la hepatitis, la malaria o la tuberculosis se cuentan entre los afectados por la reducción de personal, de financiación o de equipamiento que ha producido la pandemia, de acuerdo con la encuesta, realizada a finales de 2021 en 129 países.

The Contingency Fund for Emergencies strengthens WHO’s role in emergencies 🚨 by providing rapid, flexible funding to respond to health emergencies and disease outbreaks.

The CFE saves time, resources and lives.

👉https://t.co/p52BikBd65 pic.twitter.com/zmNTbWLX9t

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 7, 2022