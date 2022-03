Estudio halla más de 20 variantes genéticas que predisponen a sufrir COVID grave

Redacción Ciencia, 7 mar (EFE).- El mayor estudio genético mundial sobre COVID, en el que han participado más de 57 mil personas, ha revelado más de 20 variantes genéticas que predisponen a sufrir la forma grave de la enfermedad, unos hallazgos que ayudarán a desarrollar nuevos tratamientos y a priorizar algunas terapias.

Los resultados de la investigación se publican hoy en Nature.

Para este estudio, investigadores del consorcio GenOMICC -una colaboración mundial para el estudio genético de enfermedades-, dirigido por la Universidad de Edimburgo en colaboración con Genomics England, secuenciaron los genomas de 7 mil 491 pacientes de 224 unidades de cuidados intensivos del Reino Unido.

Después, los compararon con los de otras 48 mil 400 personas que no habían padecido COVID-19, participantes en el proyecto 100 mil genomas de Genomics England, y con los de otras mil 630 personas que habían sufrido COVID leve.

