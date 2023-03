Preguntas a “mi voto no se toca”

A quienes marcharon en defensa del voto, la democracia y el INE, me voy a permitir hacerles algunas preguntas:

¿Participaron por convicción y vocación democrática o simplemente se sumaron al voluntarismo de una derecha ávida de recuperar el poder? ¿Son conscientes de que quienes los convocaron a marchar, violentaron por décadas la voluntad de la mayoría y avasallaron el voto sin que ustedes protestaran?

¿Ustedes serían capaces de abrirse a la comprensión de que el liberalismo, desde su origen, sentenció a muerte a la democracia al considerar que el sufragio sólo es útil para que el ciudadano delegue su poder al gobernante? ¿Sabían que, como ciudadanos, son la única fuente del poder político? ¿Que el candidato que eligen subroga sus votos al gobernar cuando, para tomar decisiones que afectan al colectivo social, no escucha ni consulta a los involucrados?

¿Sabían que ninguna democracia es permanente? ¿Qué sólo son formas de gobierno que llegan y se van en el transcurso de la historia? ¿Que el marco institucional de la democracia permite las reformas sin violencia y da primacía al uso de la razón para resolver asuntos políticos? ¿Sabían que una de las cosas que definen a una sociedad cerrada, como la que defienden, se caracteriza por su negación al cambio, ya que se aferran a formas de vida inmutables, costumbres uniformes y conservadoras, cuando lo deseable es que las instituciones y las normas cambien para ajustarse a necesidades humanas? ¿Que no es fácil establecer un gobierno en cuya bondad y sabiduría pueda confiarse sin temor? Que antes de votar no debes preguntarte ¿quién debe gobernar, sino de qué manera podemos organizar las instituciones políticas a fin de que los gobernantes malos e incapaces no puedan ocasionar demasiado daño?

Entonces ¿Por qué los mismos que los convocaron a defender el voto se opusieron a la consulta de la revocación de mandato impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador?

Lo anterior plantea a la democracia una interesante disyuntiva ¿A quién debemos elegir, al hombre o a la mujer plenos de sabiduría o respetar la voluntad de la mayoría? Lo que sé, con certeza, es que ustedes están enterados de que sus pastores: Claudio X González, “Alito” Moreno, Marko Cortés, Roberto Madrazo, Vicente Fox, Felipe Calderón, G. de Hoyos, M. Zavala, C. Ugalde, S. Creel, R. Moreira, y demás fauna nociva no son hombres y mujeres ejercitados en la sabiduría, no llevan una vida irreprochable y recta, no se han abstenido, a voluntad, de cometer ninguna injusticia o de hacérsela cometer a otros; a todo México le consta que todos ellos, sin excepción, son adictos al poder y tránsfugas de la democracia, al no someterse al mandato del cuerpo decisorio colectivo; para demostrarlo me voy a permitir citar sólo tres ejemplos: El expresidente Vicente Fox, que todos sabemos que no es un hombre sabio ¿en algún momento nos tomó en cuenta para decidir sobre el curso de la nación una vez electo? ¿Felipe Calderón, quien no acepta ningún compromiso ético ni se ve a sí mismo como responsable ni culpable de los daños y delitos que se han demostrado a sus colaboradores cercanos, quien lesionó el interés social por su negligencia e inclinación a la violencia, al declarar la guerra al narcotráfico, alguna vez les pareció un demócrata?

El tercer ejemplo: Alejandro Moreno; yo me pregunto ¡¿habrá alguien, entre ustedes, quien considere a este personaje como un hombre sabio y demócrata?!

¿Por qué aceptan a gente como Claudio X González como su guía? ¿Qué los identifica con él? ¿El odio? ¿El resentimiento? ¿El enojo por haber perdido sus privilegios? ¿La envidia? ¿O marcharon solo por obedecer la convocatoria del amo? ¿Por qué ahora esa defensa del INE (antes IFE) que depravó el voto durante 30 años?

Ese instituto que permitió el fraude llevó a Salinas de Gortari al poder, con la complicidad de dos secretarios de Gobernación que lo hicieron posible: Fernando Gutiérrez Barrios y Manuel Bartlett. Ahora bien, está amplia y públicamente probado que José Woldenberg, siendo Consejero Presidente del IFE hizo mutis al “Pemexgate” y al caso de “Los amigos de Fox” y, en su período, Carlos Ugalde, legitimó el mayor fraude electoral en la historia del país para otorgar la presidencia de la República al espurio Felipe Calderón.

Ante estas evidencias no podemos sino concluir que los artefactos técnicos de la democracia en México requieren de intervención urgente para su perfeccionamiento; si queremos que mejore su desempeño histórico y se acaben los errores acumulados por más de tres décadas, pues sólo exhibe corrupción y ausencia de ética en algunos de sus miembros, es necesario superar la discordancia entre lo que el INE es y lo que una democracia real requiere; si todavía son capaces de otorgarle su confianza, allá ustedes. Yo no.

Melvin Cantarell Gamboa https://www.sinembargo.mx/author/melvincantarell Nació en Campeche, Campeche, en 1940. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es excatedrático universitario (Universidad Iberoamericana y Universidad Autónoma de Sinaloa). También es autor de dos textos sobre Ética. Es exdirector de Programas de Radio y TV. Actualmente radica en Mazatlán, Sinaloa.