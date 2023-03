Benfica arrasa con un 5-1 frente a Brujas y pasan a cuartos de final de las Champions

Lisboa, 7 de marzo (AP) — Benfica prolongó su gran presente con una apacible victoria 5-1 sobre el Club Brujas el martes y se clasificó a los cuartos de final de la Liga de Campeones por segunda edición consecutiva.

El cuadro portugués certificó un triunfo 7-1 global tras imponerse 20 en el duelo de ida en Bélgica.

Rafa Silva, João Mário y David Neres anotaron un gol cada uno, mientras que Gonçalo Ramos perforó la red dos veces para Benfica. Los lusos llevaban más de cinco décadas desde la última vez que hacían acto de presencia entre los ocho mejores en dos temporadas seguidas. Cayeron ante el eventual subcampeón Liverpool el año pasado.

Brujas, un debutante en las instancias de eliminación directa en la ‘Champions’, agravó su crisis con el técnico Scott Parker. Apenas han ganado dos de 12 partidos desde que el timonel inglés asumió en diciembre.

Benfica también sorprendió al ganar un grupo en el que enfrentó al Paris Saint-Germain y la Juventus. Apenas han perdido uno de 42 partidos esta temporada.

Benfica has an amazing attacking trio 2022/23 (all competitions) 👏

🇵🇹 Goncalo Ramos

▪️ 25 games, 15 goals & 7 assists

🇵🇹 Rafa Silva

▪️ 27 games, 11 goals & 7 assists

🇵🇹 Joao Mario

▪️ 27 games, 11 goals & 8 assists pic.twitter.com/kVkvmAClPJ

— Stats24 (@_Stats24) January 15, 2023