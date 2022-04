ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos; México se abstiene en votación

Naciones Unidas, 7 abr (EFE).- Los países de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidieron este jueves suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos en respuesta a los supuestos abusos que está cometiendo en Ucrania.

A iniciativa de Estados Unidos y sus aliados, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó esta medida con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones.

Desde que hace dieciséis años se creó el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, sólo otro país había sido suspendido: la Libia de Muamar el Gadafi, en respuesta a la represión de las protestas de 2011, aunque meses después fue readmitida.

En el caso ruso, Estados Unidos y sus aliados argumentaron que Moscú no puede seguir participando en ese Consejo cuando está “subvirtiendo todos los principios básicos” de la ONU con su invasión de Ucrania y cometiendo supuestas atrocidades contra la población civil.

NEWS: #UNGA adopts historic resolution suspending the membership of Russia to the Human Rights Council and expressing grave concern at the ongoing human rights & humanitarian crisis in Ukraine. https://t.co/8c6gdOv5RO pic.twitter.com/NwSJ2IfM3V

— United Nations (@UN) April 7, 2022