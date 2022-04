Boxeador japonés busca pelea y se burla del “Canelo” Álvarez: “Sin carne mexicana”

Un nuevo boxeador se une a la lista de los que buscan enfrentarse al pugilista tapatío; se trata del japonés Ryota Murata, quien busca hacer enojar al “Canelo” para que lo volteé a ver.

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 7 de abril (LaOpinión).- Saúl Álvarez es uno de los mejores peleadores del momento, se ha ganado a pulso ese estatus. Hoy, “Canelo” es uno de los púgiles más codiciados y son muchos los rivales que se ofrecen para enfrentarlo. El último de ellos fue Ryota Murata, boxeador que busca molestar al mexicano para lograr su cometido.

Mike Tyson ya había aconsejado a David Benavidez: hablar mal de la familia de Canelo sería una estrategia para que el tapatío asuma el combate. Murata no se metió con los allegados del mexicano, pero si tocó fuertemente su orgullo.

El peleador japonés fue muy sarcástico cuando le preguntaron por pelear contra Saúl Álvarez: “Sin carne mexicana”, sentenció a unos reporteros.

¿A QUÉ SE REFIERE RUOTA MURATA CON LA CARNE MEXICANA?

El peleador japonés no dejó pasar la oportunidad de insinuar que “Canelo” Álvarez se dopa o que al menos en el momento en que dio positivo, fue intencional. El boxeador mexicano dio positivo por clembuterol en el año 2018 y los argumentos del tapatío se sostenían en el consumo de una carne en México. Bajo estas circunstancias, este es el principal motivo de burla de Murata.

“No quiero involucrar a más nadie. Este fue un error que cometí al no documentarme y al no leer sobre esto. Esto tiene mucha gravedad en México. No hice nada intencional ni intenté mejorar mi rendimiento”, explicó el boxeador mexicano luego de lo ocurrido.

“CANELO” ÁLVAREZ VS. RYOTA MURATA

Las posibilidades para que el japonés sea un serio candidato para una pelea pasa por su próximo combate. Murata deberá derrotar a Gennady Golovkin el próximo 9 de abril en el Súper Arena de Saitama, Japón. En esa pelea estará en juego los cinturones regular del FIB y súper campeón de la AMB. Para que Ryota piense seriamente en el mexicano, primero tendrá que imponerse ante GGG.

