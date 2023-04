Juez de Texas invalida aprobación de la FDA de la píldora abortiva mifepristona en EU

Un segundo Juez de Washington dice que la píldora debe permanecer en el mercado en al menos doce estados.

Madrid, 7 de abril (EuropaPress).- Un Juez federal de Texas emitió este viernes una suspensión que acabaría con la prescripción y distribución en siete días a nivel nacional de mifespristona, uno de los dos medicamentos utilizados para abortar médicamente y que fue distribuida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) en el mercado de Estados Unidos durante más de dos décadas.

El Juez de la corte de distrito, Matthew Kacsmaryk, designado por el expresidente Trump, ha dado al Gobierno un margen de una semana para apelar antes de que su fallo entre en vigencia, según informó el periódico norteamericano The Hill.

La demanda contra la FDA, presentada por médicos y asociaciones contra el aborto, afirma que el medicamento no es seguro y alega que la FDA no lo estudió con suficiente cuidado.

Un segundo juez federal, esta vez del estado de Washington, Thomas Owen Rice, ha dicho unas pocas horas después en un nuevo fallo que la FDA debe mantener los medicamentos abortivos disponibles en al menos doce estados liberales que demandaron a la FDA para fabricar las píldoras abortivas, según informó la CNN.

“No es función del Tribunal revisar la evidencia científica y decidir si los beneficios de la mifepristona superan sus riesgos sin REMS y/o ETASU. Ese es precisamente el papel de la FDA” explicó Rice, a lo que añadió que “el registro demuestra hallazgos potencialmente inconsistentes de la FDA con respecto al perfil de seguridad de la mifepristona”.

Los estados en los que se mantendría son: Washington, Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, New Mexico, Rhode Island, Vermont, Hawaii, Maine, Maryland and Minnesota. Washington, DC, and Michigan.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press