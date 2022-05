Hombre latino recibe cadena perpetua en California por asesinato de 7 personas

Por Robert Jablon

LOS ÁNGELES, 7 de mayo (AP).— Un salvadoreño que se declaró culpable de una serie de ataques en el sur de California en los que murieron cinco hombres y otros siete resultaron heridos fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional. El hombre también se había declarado culpable de los asesinatos de su tía y su tío en Houston.

Ramón Alberto Escobar, de 50 años, recibió múltiples cadenas perpetuas el viernes después de declararse culpable de asesinato en circunstancias especiales e intento de asesinato. Durante una audiencia por la plataforma Zoom, también se declaró culpable de los homicidios de sus tíos en Houston en 2018. Recibió cadenas perpetuas adicionales por esos asesinatos, pero las cumplirá consecutivamente en California.

Los fiscales dijeron que Escobar huyó de Texas después de matar a sus familiares y que no tenía donde vivir cuando comenzó a atacar a personas sin hogar en Los Ángeles y Santa Mónica en el transcurso de unas dos semanas en septiembre de 2018.

Los fiscales dijeron que Escobar golpeó a las víctimas con cortadores de pernos o un bate de béisbol mientras dormían en las calles o en la playa. Todos menos uno estaban sin hogar.

En una entrevista con la policía, Escobar dijo que mató a algunas de las víctimas porque “lo irritaron, le faltaron el respeto a las fuerzas del orden o les robó porque necesitaba dinero”, según un memorando de sentencia de la Fiscalía.

Un video de cámaras de seguridad lo mostró saqueando los bolsillos y pertenencias de algunas víctimas en el centro de Los Ángeles.

Ramon Escobar, nephew of missing persons Dina and Rogelio Escobar, was arrested in Santa Monica, California, yesterday. He's a person of interest in their disappearance in Houston. Our investigators want to speak with him. No other information at this time. pic.twitter.com/sUpD7oePUf

— Houston Police (@houstonpolice) September 25, 2018