EU: Dos hombres discuten en fila de supermercado; uno de ellos dispara y mata al otro

Miami, 6 feb (EFE).- Un hombre disparó y mató a otro en medio de una discusión en la que se enzarzaron mientras esperaban en fila para pagar en un supermercado en Coral Gables, una ciudad vecina de Miami, informaron este domingo fuentes policiales.

El presunto asesino fue detenido y su víctima fue declarada muerta en el lugar donde ocurrió el incidente, una zona de población mayoritariamente hispana.

El caso está en manos de la Policía del condado Miami-Dade, que hasta ahora no ha dado más detalles de lo ocurrido el sábado por la noche, en un supermercado Publix.

#BREAKING: @MiamiDadePD says a man was shot and killed inside of a #CoralGables Publix.

Police say the victim was shot after an argument with another customer while waiting in line to pay. Shooter in custody. @nbc6 #Miami #Florida pic.twitter.com/kROwKm0JN5

— Ryan Nelson (@RyanNelsonTV) February 6, 2022