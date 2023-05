El resultado es terrible en urnas de Chile: los pinochetistas de ultraderecha ganan

Con los resultados obtenidos, con casi el 80 por ciento del total de votos contados, el Partido Republicano se confirma como ganador, con una ventaja de unos 7 puntos sobre Unidad para Chile.

Por Eva Vergara

Santiago, Chile, 7 de mayo (AP).– Chile inició el domingo alrededor de las 18:00 horas el conteo de los votos de la elección que definirá a los 50 redactores que escribirán una nueva propuesta de Constitución, luego de que hace ocho meses los votantes rechazaran abrumadoramente una carta propuesta el año pasado que fue considerada la más progresista del mundo.

Hasta el momento, con un 80 por ciento del total del conteo, el bloque de la derecha obtendría el 57 por ciento (un 35.6 por ciento el extremista Partido Republicano y un 21.3 por ciento el tradicional Chile Seguro); mientras que las listas de izquierda y de centro alcanzarían un 37 por ciento (un 28.2 por ciento Unidad para Chile, del Presidente Gabriel Boric, y un 9 por cientoTodo por Chile) y el populista Partido de la Gente lograría el 5 por ciento.

Se trata del segundo intento del país sudamericano para reemplazar la carta fundamental legada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Las mesas de votación comenzaron a cerrar a partir de las 18:00 hora local.

🇨🇱 Elecciones al Consejo Constitucional | 84 % escrutado El Partido Republicano se confirma como ganador, con una ventaja de unos 7 puntos sobre Unidad para Chile. El voto nulo se sitúa en el 17 %. pic.twitter.com/SSNKGrDy3b — El Electoral (@ElElectoral) May 8, 2023

El camino constituyente se abrió tras el violento estallido social de 2019, que fue controlado por el Congreso con la convocatoria a un plebiscito en el que el 78 por ciento del electorado votó a favor de una nueva Constitución.

Sin embargo, los electores chilenos parecían apáticos esta vez con la elección del Consejo Constitucional, cuyos 50 miembros —25 mujeres y 25 hombres— redactarán la nueva propuesta de texto constitucional, que deberá ir a un plebiscito el 17 de diciembre. Con esta jornada los chilenos suman siete elecciones en tres años y medio y esta es la segunda convención que eligen en dos años.

Luis Rodríguez, un jubilado de 70 años, aseguró a The Associated Press que “decidí votar porque es obligatorio… me da lo mismo el resultado”. Otro jubilado, David Pino, 65 años, dijo que también sufragó por obligación. Las multas para los que no voten van desde los 31 mil a los 189 mil pesos (38 a 230 dólares).

Analistas y políticos opinan que la elección también sería un virtual plebiscito a la gestión del presidente Gabriel Boric, cuya desaprobación bordea el 70 por ciento, según sondeos.

El Partido Republicano la rompió incluso con la historia de las elecciones en Chile a partir del año 1932. pic.twitter.com/yMYLVYC1RG — Sergio Ulloa 🇨🇱 (@sergiou01329861) May 8, 2023

En esta elección el pacto o partido que obtenga 30 de los 50 escaños del Consejo Constitucional tendrá en sus manos la redacción de la nueva Constitución sin tener que negociar con otras fuerzas, mientras el que logre 21 cupos tendría el poder de veto y podría presionar por la búsqueda de consensos.

Según coincidentes sondeos el conservador Partido Republicano, que rechaza una nueva Constitución, obtendría una buena votación y amenazaría la hegemonía de la centroderecha, que es dialogante y llega a acuerdos con el gobierno izquierdista de Boric.

También existiría la posibilidad de que la oposición se uniera para lograr los 3/5 de los escaños, (el 60 por ciento), lo que dejaría al oficialismo con muy poco margen de incidir en el texto.

Entretanto, las dos coaliciones políticas de Boric, una de izquierda y la otra de centroizquierda, aspiran a obtener 21 cupos para obtener poder de veto y obligar a la oposición a negociar las normas del texto.

A diferencia del primer proceso constituyente, cuando los redactores del texto partieron de una hoja en blanco, los 50 consejeros trabajarán sobre un anteproyecto constitucional elaborado por 24 expertos designados por los partidos políticos.

A su vez, los expertos trabajaron enmarcados en 12 bases constitucionales elaboradas por los partidos políticos para evitar cambios refundacionales incluidos en el texto rechazado, que planteaba un Chile plurinacional con autonomías indígenas.

Entre las bases están la que establecen que Chile es un Estado unitario, el respeto de derechos como a la vida, la propiedad y la igualdad ante la ley. Los consejeros, que deberán enmarcarse en las mismas bases, tendrán cinco meses para elaborar una nueva propuesta.