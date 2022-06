Una mujer se salva al pedir ayuda con el botón SOS de iPhone: Ve aquí cómo activarlo

Una mujer usó la función de SOS de su móvil Apple y consiguió avisar a la Policía. Cómo activar esta ayuda de iOS.

Ciudad de México, 7 de junio (AS).- Hay funciones integradas en los móviles actuales que son muy necesarias de tener, pero las cuales deseamos no tener que usar jamás, como el botón de SOS del iPhone. Porque a nadie le gustaría tener que pedir ayuda por estar atravesando una situación que exigiría tener que utilizar dicho botón, como le pasó a una mujer de Virginia, Estados Unidos, hace algunos días.

BOTÓN SOS IPHONE

Kelli Worst salía de la playa tras una noche con amigos cuando un hombre le pidió ayuda para encontrar su iPhone. Eran las 2 de la madrugada y ella estaba a punto de volver a casa en su Lyft. Pensando que sería un favor rápido, le pidió a su conductor de Lyft que esperara. “Dijo que era militar y que no era de aquí, e inmediatamente pensé en mi hermano, que es militar. Pensé que probablemente tenía que presentarse en algún lugar por la mañana. Va a tener problemas si no llega allí. Simplemente me sentí mal por él y quise ayudarle, y honestamente cuando me dijo que estaba en el ejército sentí una sensación de seguridad.”

Mientras le ayudaba, el hombre la atacó y trató de inmovilizarla sobre la arena. Mientras intentaba escapar, Worst buscó ayuda en su iPhone: activó la función SOS y a partir de ahí, el terminal pudo escuchar todo lo que ocurría. Los oficiales de Policía llegaron rápidamente y persiguieron al hombre, que escapaba. Según Kelli, “mi móvil en la mano y saber cómo activar la función SOS es lo que salvaron mi vida”.

CÓMO FUNCIONA EL SOS DEL IPHONE

Si haces una llamada con SOS, el iPhone llamará automáticamente al número de emergencias local. En algunos países o regiones, es posible que tengas que elegir el servicio que necesitas. Por ejemplo, en China continental puedes elegir entre la policía, los bomberos o la ambulancia.

También puedes añadir contactos de emergencia. Cuando finaliza una llamada de emergencia, el iPhone avisa a tus contactos de emergencia con un mensaje de texto, a menos que selecciones Cancelar. El iPhone envía tu ubicación actual a los contactos de emergencia y, durante un periodo de tiempo después de activar el modo SOS, les enviará también una actualización cuando cambies de ubicación.

LLAMAR A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA

REALIZAR LA LLAMADA DESDE UN IPHONE 8 O UN MODELO POSTERIOR

1. Mantén pulsado el botón lateral y uno de los botones de volumen hasta que aparezca el regulador de Emergencia SOS.

2. Mueve el regulador de Emergencia SOS para llamar a los servicios de emergencia.

3. Si sigues presionando el botón lateral y el de volumen en lugar de arrastrar el regulador, se inicia una cuenta atrás y suena una alerta.

4. Si presionas estos botones hasta que finalice la cuenta atrás, el iPhone llama automáticamente a los servicios de emergencia.

REALIZAR LA LLAMADA DESDE UN IPHONE 7 O UN MODELO ANTERIOR

1. Pulsa rápidamente el botón lateral o el superior 5 veces. Aparecerá el regulador de Emergencia SOS. (En India, solo debes presionar el botón tres veces y el iPhone llamará automáticamente a los servicios de emergencia).

2. Mueve el regulador de Emergencia SOS para llamar a los servicios de emergencia.

3. Cuando finalice la llamada, el iPhone enviará a tus contactos de emergencia un mensaje de texto con tu ubicación actual, a menos que selecciones Cancelar.

4. Si la localización está desactivada, se activará temporalmente. Si tu ubicación cambia, tus contactos recibirán una actualización y te llegará una notificación aproximadamente 10 minutos después.

5. Si utilizas la función rápida de Emergencia SOS, debes introducir tu código para rehabilitar el Touch ID, aunque no se haya completado la llamada a los servicios de emergencia.

DEJAR DE COMPARTIR LA UBICACIÓN

Si estás compartiendo tu ubicación, recibirás un recordatorio para dejar de hacerlo cada 4 horas durante 24 horas. Para detener las actualizaciones, toca la barra de estado y selecciona “Dejar de compartir ubicación”.

