VIDEO: Alumno es mandado a escuela en chanclas tras burlarse del calzado de compañero

Un papá mandó a su hijo en chanclas a la escuela por burlarse del calzado de uno de sus compañeros de clase y no sólo eso, también regaló sus zapatos favoritos.

Por Arturo Silvestre

Puebla, 7 de junio (Periódico Central).– En redes sociales se hizo viral un video en el cual se puede ver cómo un padre le da una lección de “humildad” a su hijo por burlarse de sus compañeros que por sus posibilidades económicas tiene que usar zapatos que no son de marcas originales.

Eso sin duda causó la molestia del padre, pues afirma que no educó a su hijo de esa manera, por lo cual decidió aleccionarlo de una forma nunca olvidará. Esta enseñanza consistió en obligar a su hijo a llevar chanclas al colegio y además regalarle sus zapatos favoritos al compañero agredido que usaba “tenis piratas”.

El objetivo principal del padre fue hacer que su hijo entienda que nunca debe discriminar o hacer menos a nadie por lo que use, pues el valor de las personas no radica en lo material. El padre le entregó a su hijo la caja con sus tenis favoritos y le ordenó que él mismo se los entregara a su compañero, pues no los iba a usar ya que a partir de esa semana usaría sandalias.

“Esto hubieras pensado antes de burlarte de las personas que tienen menos oportunidades que tú”, explicó el padre a su hijo.

El hombre fue aplaudido por muchos y criticado por otros usuarios. Sin embargo, no cabe duda que más allá del regaño, fue un acto de amor que requiere mucho valor, ya que en ocasiones el cariño de los padres hacia los hijos es tan grande que terminan dañando valores que ellos mismos inculcan.

Cabe destacar que no es el único papá en utilizar las redes sociales para darle una lección a sus primogénitos. Hace poco, otro padre de familia utilizó la plataforma TikTok para mostrarle a su hija lo difícil que es trabajar. La niña de 12 años le confesó que ya no quería ir a la escuela para convertirse en influencer. Al escuchar esto, su padre la llevó con él para darse cuenta de cómo era un trabajo como albañil y entender cómo puede ser la vida sin estudios.

Ambos vídeos han tenido todo tipo de comentarios ya que por un lado, algunos internautas consideran que han sido excesivos los castigos de estos padres, mientras que otros los felicitan por la lección de vida y humildad que dan a sus hijos.

