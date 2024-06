Modi formará una coalición de Gobierno en India luego de perder mayoría en solitario

Por Krutika Pathi

Nueva Delhi, 7 de junio (AP) — El Primer Ministro de India, Narendra Modi, fue elegido formalmente el viernes líder de la coalición Alianza Democrática Nacional, que obtuvo el mayor número de escaños en las elecciones generales luego de que su partido no pudiese lograr la mayoría en solitario.

El mandatario, de 73 años y que el domingo tomará posesión como Primer Ministro para un inusual tercer mandato, formará un Gobierno de coalición.

En la última década, su partido nacionalista hindú, BJP, ha gobernado el país como parte de la coalición ADN, pero esta es la primera vez bajo su liderazgo que necesita el apoyo de sus aliados regionales para formar Gobierno.

“Esta alianza refleja el espíritu de India en su verdadero significado”, dijo Modi luego de que el BJP y los miembros de la coalición lo apoyaran como candidato a primer ministro. “Ni fuimos derrotados ni lo estamos (…) en el pasado había un gobierno de la ADN, y sigue y seguirá habiéndolo”, apuntó.

Los resultados de las elecciones, que duraron seis semanas y comenzaron a mediados de abril, se hicieron públicos el miércoles. El BJP obtuvo 240 escaños, muy lejos de los 272 que necesitaba para la mayoría. En total, las formaciones bajo las siglas ADN obtuvieron 293 puestos de los 543 de la cámara baja.

Por su parte, el principal rival político de Modi, la alianza INDIA — comandada por el partido Congreso Nacional Indio — desafió las predicciones de descalabro electoral y duplicó su presencia con respecto a las últimas elecciones con un total de 232 diputados.

