Plan C “conviene a los de arriba”, la economía está bien, dice AMLO a los “nerviosos”

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes por la mañana que la reforma al Poder Judicial “le conviene a todos“, incluso a “los de arriba” y a quienes están nerviosos sobre la legislación, luego de que los mercados reaccionaran con nerviosismo al anuncio de que comenzarán los diálogos para definir qué reformas incluirá el llamado “Plan C” ahora que Morena ganó laselecciones presidenciales y una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso.

“De todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la del Poder Judicial. ¿Por qué creen? Está secuestrado al servicio de una minoría el Poder Judicial. En vez de impartir justicia para el pueblo y hacer valer el estado de derecho se ha convertido en un poder faccioso al servicio de una minoría, de la delincuencia organizada y de cuello blanco”, dijo en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

“El pueblo quiere cambios, está demostrado, quiere que se vaya purificando la vida pública, eso fue lo que se manifestó el domingo y se alarman los que se sentían dueños de México. ¿Cómo se va a reformar el Poder Judicial? ¿Y mis jueces, mis magistrados mis ministros, quién me va a ayudar en mis transas? No generalizado, hay gente íntegra, honesta”, añadió.

El Presidente también cuestionó: “¿A qué le tienen miedo? A que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros… El que nada debe, nada teme. ¿No nos conviene a los mexicanos que tengamos un Poder Judicial íntegro con jueces y ministros y magistrados incorruptibles al servicio del pueblo y no de particulares? ¿No queremos un auténtico estado de derecho y no de chueco?”.

Incluso, añadió, “esto les conviene a los de arriba, hasta esos que supuestamente están nerviosos”. “Nada más que son muy conservadores. Muy cuadrados. Nos conviene a todos. Por qué el país está progresando entre otras cosas? Porque no se permite la corrupción. Y si hay que reformar el Poder Judicial, hay que hacerlo”, completó.

El mandatario propuso que, de manera ordenada, “sin autoritarismos, que se convoque a todos a hablar sobre el tema” de forma inmediata. “Celebro la actitud del sindicato del Poder Judicial, porque dice que están de acuerdo con la reforma y quieren ser tomados en cuenta. Quieren que no se afecten sus derechos laborales, claro que no se van a afectar, pero si ellos participan se van a dar cuenta cuál es el propósito de la reforma”, dijo.

López Obrador también dijo que la reforma al Poder Judicial “no significa que no puedan ser electos muchos de los que están” y propuso que se busque un mecanismo para que el Poder Judicial presente sus candidatos, así como el Legislativo y el Ejecutivo. “Pero se puede abrir para que escuelas de derecho y de abogados, presenten [candidatos]. ¿Pueden ser muchos? Pues sí, que sean 50, se busca que sean hombres y mujeres, por supuesto con requisitos, tienen que ser abogados, es un ejercicio de reforma que podría ayudar a limpiar la corrupción en el Poder Judicial”, dijo. Incluso, aventuró un posible proceso de insaculación para reducir el número de candidatos.

“Ya debería de empezar a hablarse. Primero, un consejo: a los promotores del nerviosismo. No es mano invisible del mercado. Que le piensen, porque es conveniente para el país. Que no olviden que si nos ha ido bien, y les ha ido bien a ellos, es porque no se ha permitido la corrupción y porque México es un país que mantiene invariable su respeto a la Constitución, a las leyes, no se actúa de manera autoritaria, acabe de haber elecciones, las más limpias y libres en la historia”, aseveró el mandatario.

“Y es que todas estas reformas son en beneficios de nuestro país y todos los mexicanos, incluidos ellos. Lo que pasa es que son muy elementales. Es increíble”, concluyó.

SHEINBAUM: “DEBE EXPLICARSE BIEN EL ‘PLAN C’”

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta electa de México, aseguró este jueves que el “Plan C” anunciado más temprano el mismo día por el Diputado Ignacio Mier Velazco, deberá antes de pasar por un proceso de diálogo previo a la presentación de las reformas que el Congreso de la Unión discutirá.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la próxima mandataria afirmó que debe de abrirse un diálogo para revisar la serie de propuestas que en febrero había presentado el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora, con la llegada del nuevo Congreso el próximo 1 de septiembre, se buscarían aprobar, pues el Poder Legislativo cuenta con la mayoría calificada.

“Todavía no está definido, mi posición es que tiene que abrirse el diálogo, evaluarse la propuestas y en su momento aprobarse, claro, tiene que explicarse bien la propuesta, que la conozca el pueblo de México”, resaltó Sheinbaum.

Con respecto a la reforma al Poder Judicial, agregó que la misma se platicará en su momento, pero adelantó que no se afectará a nadie. “Tiene que abrirse un proceso para que se conozca bien la reforma”, añadió.

Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena había anunciado que, con la nueva Legislatura en la que btuvo mayoría calificada, buscarán aprobar las reformas propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las que se incluye la del Poder Judicial de la Federación (PJF) y la que contempla la desaparición de los organismos autónomos.

De las 18 iniciativas que envió el titular del Ejecutivo, el nuevo Congreso de la Unión dará prioridad a la Reforma Judicial desde los primeros días de septiembre próximo, cuando se instale la 66 Legislatura.

“Conforme al reglamento de la Cámara, y así ya lo acordó la Junta de Coordinación Política, están vigentes las iniciativas y está presta la Comisión de Puntos Constitucionales para elaborar el dictamen y que sea votado una vez que se instale el siguiente Congreso general”, explicó Mier Velazco en conferencia de prensa.

El legislador morenista aclaró que no esperaran a la transición de gobiernos entre López Obrador y la candidata presidencial ganadora Claudia Sheinbaum Pardo, pero consultarán a ambos para tomar en cuenta sus observaciones.