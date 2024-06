ENTREVISTA¬ La de Jalisco parece elección de los 70, sin democracia: Hamlet García

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- Hamlet García Almaguer, Diputado de Morena, afirmó que los comicios para elegir al nuevo Gobernador en el estado de Jalisco se asemejan a una elección de los años 70, por la manera en que las autoridades locales han intervenido para asegurar que Movimiento Ciudadano (MC) permanezca en el poder.

“Parece una elección de los 70, yo no había nacido, pero lo que uno puede leer sobre lo que ocurría sobre nuestra inexistente democracia, sobre la forma en la que se alternaba el poder en aquellos tiempos se parece mucho a lo que está pasando en el estado de Jalisco”, expresó en entrevista con “Los Periodistas”.

El legislador de Morena señaló, además, de manera directa al Gobernador Enrique Alfaro Ramírez de intervenir en la elección para asegurar el triunfo de Pablo Lemus, el candidato de MC.

—¿Crees que cualquier operación que se haya dado, fraudulenta, si es que se comprueba como tal haya venido de Enrique Alfaro?— se le preguntó.

— Y de todo el sistema que Movimiento Ciudadano ha establecido en Jalisco. El IEPC se anima a hacer esta declaración porque cree que Jalisco es una isla, que los ojos ciudadanos no van ver lo que declaran y lo que hacen —señaló el Diputado.

El pasado 5 de junio, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) emitió un comunicado en donde argumentaba que la disparidad de las cifras entre el PREP del INE y el del Instituto se debe a que alcanzaron un número distinto de contabilización de votos.

“Dado que se trata de elecciones distintas, si una persona votó por cargos federales pero no locales, también supondrá una diferencia de votos entre la elección local y la federal”.

📃 #ComunicadoDePrensa | En Jalisco no faltan votos: @iepcjalisco . pic.twitter.com/ZOTpqBZkMA

Al respecto, Hamlet Almaguer calificó esta afirmación como “ridícula”, pues dijo, el IEPC asegura que miles de ciudadanos votaron solo en el ámbito federal y decidieron llevarse las boletas del nivel local a sus casas. “Lo que está diciendo que es lo ciudadanos acudieron a las casillas, votaron por Presidente de la República, votaron por Senadores, votaron por diputados federales, pero decidieron masivamente llevarse las boletas de las elecciones locales a su casa y por esa razón hay una divergencia de los botos, es ridículo”.

El Diputado de Morena recalcó que a pesar de que el IEPC señala el triunfo de Pablo Lemus, las cifras no cuadran y muestran todo lo contrario. El legislador denunció una operación comandada por el propio instituto en contubernio con Movimiento Ciudadano y el Gobernador Enrique Alfaro, con el único objetivo de que el estado de Jalisco siga siendo naranja.

“Ganamos abrumadoramente la presidencia en Jalisco, más de un millón 600 mil votos tuvo la doctora, ganamos el Senado de la República de manera contundente, de los 20 distritos federales ganamos 15. MC ganó cero distritos federales, no se llevó un solo asiento en el Senado de la República, le fue muy mal en la presidencia, va perdiendo el Congreso local conforme sus propios datos, entonces no me parece lógico concluir que les favoreció la votación en la gubernatura, al contrario, se advierte una operación para salvar la gubernatura del estado y que se la quede Movimiento Ciudadano aunque hayan perdido todo lo demás, aunque suene absurdo, aunque suene ridículo, aunque las autoridades electorales deban decir tremendas cosas como que la gente se llevó las boletas a sus casas”.