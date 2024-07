La tormenta tropical se acerca a EU; se espera que toque tierra como huracán el lunes

“Beryl”, la primera tormenta que se convirtió en huracán de categoría 5 en el Atlántico, causó al menos 11 muertes a su paso por el Caribe en su camino hacia Texas.

Matagorda, Texas, Estados Unidos, 7 de junio (AP) — Las autoridades en Texas llamaron el domingo a los residentes de las zonas costeras a prepararse para posibles apagones e inundaciones, mientras “Beryl” se disponía a recuperar fuerza de huracán antes de tocar tierra el lunes.

Las bandas periféricas de “Beryl” empezaron a azotar el litoral tejano el domingo, provocando fuertes vientos y lluvias.

La tormenta previsiblemente tocará tierra alrededor de Matagorda, a unos 160 kilómetros al sur de Houston, aunque las autoridades advierten que la dirección podría cambiar.

Nim Kidd, titular de la División de Gestión de Emergencias de Texas, dijo que los habitantes de las zonas costeras podrían experimentar apagones a medida que “Beryl” se acerca al litoral. Varios condados han emitido órdenes de evacuación voluntaria.

Galveston beaches already looking rough. 3pm Sunday the winds and surf are picking up. Storm surge warning in effect with 3-6′ of inundation throughout the SE Texas coastline. https://t.co/AMOzUwMjVH #Beryl #Galveston #Houston pic.twitter.com/yGplmbnL74 — Anthony Yanez (@KPRC2Anthony) July 7, 2024

Gran parte de la costa de Texas estaba bajo advertencia de huracán y se espera que toque tierra el lunes temprano. Las autoridades de varios condados costeros pidieron a los turistas que se encontraban en la playa por el feriado del Día de la Independencia que se fueran.

“Beryl”, la primera tormenta que se convirtió en huracán de categoría 5 en el Atlántico, causó al menos 11 muertes a su paso por el Caribe en su camino hacia Texas. La tormenta arrancó puertas, ventanas y techos con vientos devastadores y marejadas alimentadas por el calor récord del Atlántico.

“Estamos viendo que las bandas exteriores de ‘Beryl’ se acercan a la costa de Texas y el clima podría empeorar, especialmente esta tarde y noche”, dijo el domingo temprano Eric Blake, especialista en huracanes del Centro Nacional de Huracanes. “Prevemos que el huracán tocará tierra en algún lugar de la costa central de Texas durante la noche”.

“Beryl” sería el cuarto huracán que azota Texas en los últimos 25 años, según el investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, Phil Klotzbach.

Latest satellite + radar view of Tropical Storm #Beryl as it approaches the Texas coast. NHC still expect it to become a hurricane before landfall. pic.twitter.com/BKdJXJzETu — Zoom Earth (@zoom_earth) July 7, 2024

El crecimiento explosivo de “Beryl” hasta convertirse en una tormenta temprana sin precedentes es resultado del agua caliente del Atlántico y el Caribe, y lo que podría esperarse para el resto de la temporada de tormentas, dijeron los expertos.

Funcionarios en Texas advirtieron a la gente en las costas que se preparen para posibles inundaciones, fuertes lluvias y vientos. La advertencia de huracán se extendió desde la Bahía de Baffin, al sur de Corpus Christi, hasta Sargent, al sur de Houston.

Ben Koutsoumbaris, gerente general de Island Market en Padre Island de Corpus Christi, dijo que “definitivamente ha habido muchos rumores sobre la tormenta que se avecina”, y los clientes se están abasteciendo de alimentos y bebidas, particularmente carne y cerveza.

La Casa Blanca dijo el domingo que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) envió socorristas, equipos de búsqueda y rescate, agua embotellada y otros recursos a Texas.

PRESS RELEASE: Acting Governor Dan Patrick Gives Press Conference on Texas’ Hurricane Beryl Preparations and Response. #txlege #Beryl pic.twitter.com/dYNvIP1Dg5 — Office of the Lieutenant Governor Dan Patrick (@LtGovTX) July 7, 2024

El Vicegobernador Dan Patrick, quien es gobernador interino mientras el Gobernador Greg Abbott está de viaje en Taiwán, emitió una declaración preventiva de desastre para 121 condados.

A principios de semana, “Beryl” azotó México como huracán de categoría 2, pero no dejó muertos ni heridos, y luego se debilitó a tormenta tropical a su paso por la Península de Yucatán.

Antes de llegar a México, “Beryl” causó destrucción en Granada, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Barbados y Venezuela, dejando en total 11 personas muertas.