Nueva York anuncia plan para alojar hasta 2 mil migrantes en una isla del río Este

Nueva York prepara un albergue en la Isla de Randall para alojar hasta dos mil migrantes; actualmente hay más de 57 mil solicitantes de asilo bajo cuidado en la ciudad.

Por Karen Matthews

Nueva York, 7 de agosto (AP).— El Alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció el lunes un plan para albergar a hasta dos mil migrantes en una isla del río Este, donde el año pasado se había instalado un centro para alojamiento de migrantes que fue desmantelado semanas después.

El estado reembolsará a la ciudad los gastos operativos de un campamento para migrantes adultos en la Isla de Randalls, dijo Adams.

“Debido a que el número de solicitantes de asilo bajo nuestro cuidado sigue creciendo por cientos a diario, llevando a nuestro sistema a su punto de quiebre y más allá, encontrar suficientes camas cada noche se ha vuelto más y más una tarea titánica”, dijo Adams en un comunicado de prensa.

“Estamos agradecidos con la Gobernadora (Kathy) Hochul y con el estado de Nueva York por su colaboración en la apertura de este nuevo centro de ayuda humanitaria y por cubrir los costos, y necesitamos más de lo mismo por parte de todos los niveles de Gobierno”, señaló Adams, que ha pedido en repetidas ocasiones al Gobierno federal que proporcione más apoyo financiero a los esfuerzos para acoger a los migrantes en la ciudad de Nueva York.

La ciudad ha alquilado hoteles para albergar a los migrantes y ha alojado a personas en lugares como una terminal de cruceros y una antigua academia policial luego de que decenas de miles de solicitantes de asilo han llegado a la entidad en el último año.

Más de 57 mil 200 solicitantes de asilo están actualmente bajo cuidado de la ciudad, comentó Adams.

Hundreds of illegal migrants in New York City sleep on the streets after hotels reach full capacity. pic.twitter.com/q8cUEyxyMU — Ben Kew 🏌️‍♂️ (@ben_kew) July 29, 2023

Funcionarios municipales anunciaron el mes pasado un plan para albergar a mil migrantes en el estacionamiento de un hospital psiquiátrico estatal en el distrito de Queens.

La semana pasada, funcionarios de la ciudad comenzaron a enviar a migrantes a los centros recreativos de dos parques de Brooklyn: McCarren y Sunset.

Funcionarios instalaron un centro para alojamiento de migrantes en octubre del año pasado en la Isla de Randalls, en el río Este, entre los distritos de Manhattan, Queens y el Bronx, pero tres semanas después anunciaron que cerrarían el complejo de carpas debido a la disminución en el número de personas que eran trasladadas en autobús desde la frontera sur de Estados Unidos.