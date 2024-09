Hija de Gisèle Pélicot declara en tribunales que su padre tenía fotos de ella desnuda

Ciudad de México, 7 de septiembre (RFI/SinEmbargo).- “¿Cómo puede una reconstruirse cuando lo sabe?”, se preguntó Caroline Darian, hija del principal acusado y que utiliza el pseudónimo usado para escribir el libro “Dejé de llamarte papá” para proteger a su familia.

La mujer declaró durante unos 20 minutos en el Tribunal penal de Aviñón, en el sur de Francia, que juzga a su padre y a otros 50 hombres, de entre 26 y 40 años por violación con agravantes, dado que estas se produjeron en Maza, a una treintena de kilómetros y la localidad donde residía el matrimonio, según relató un periodista de la AFP.

Darian recordó cómo su vida “cambió” el 2 de noviembre de 2020, cuando conoció los hechos. Su madre, a quien los policías acababan de explicar que fue víctima de violaciones durante años, la llamó para contárselo.

Caroline Darian fled court today after hearing that her father, Dominique Pelicot, accused of letting 50 men rape his unconscious wife, also photographed her while drugged. The trial in Avignon continues with shocking revelations. #DominiquePelicot #AvignonTrial pic.twitter.com/AG86FTKjGT

