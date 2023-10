A Sheinbaum la buscan por temas de Morena y familia. A Xóchitl por tesis y su casa

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– A un mes de que Morena y la alianza opositora definieron a sus candidatas presidenciales, las búsquedas en internet relacionadas a la Senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz que más aumentaron tienen que ver con las dudas sobre sus casas y el plagio en el informe técnico que presentó como parte de su proyecto de titulación hace 13 años, de acuerdo con datos sintetizados a través de Google Trends. En el caso de Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de Gobierno capitalina, crecieron las búsquedas sobre sus relaciones personales y con otros morenistas.

La plataforma muestra que las búsquedas de las aspirantes se han mantenido casi en el mismo nivel de popularidad desde el 31 de agosto, cuando el Frente Amplio por México anunció a Gálvez Ruiz como su representante en la contienda presidencial de 2024, y hasta el 6 de octubre, cuando se cumplió un mes desde que Morena dio a conocer los resultados de la encuesta donde Sheinbaum Pardo fue electa como su candidata. En una escala del 0 al 100, donde el 100 representa el máximo alcance, la Senadora mantuvo un promedio de 13, frente al 12 de Claudia Sheinbaum.

La morenista fue la única que llegó al punto máximo de intereses, pero fue sólo por un día, el 7 de septiembre, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó un bastón para simbolizar que será su sucesora.

También fue ese día cuando Xóchitl Gálvez sumó más búsquedas al alcanzar el número 31 en la escala de la plataforma Trends. Ni cuando fue anunciada por el Frente Amplio como su candidata, ni al recibir la constancia –el 3 de septiembre– acumuló tanto interés en la web, esos días alcanzó respectivamente las escalas 26 y 24.

En el último mes, los estados donde más se buscó a Sheinbaum Pardo fueron Tabasco, Chiapas, Tlaxcala y Sonora; a Xóchitl Gálvez en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Nayarit. La representante del Frente Amplio lidera las búsquedas en 16 estados, mientras que la morenista en 12.

XÓCHITL GÁLVEZ: “PLAGIO” Y “CASAS”

Es decir, las denuncias por irregularidades no fueron suficientes para que el interés sobre Gálvez Ruiz, exjefa delegacional de Miguel Hidalgo, creciera entre usuarios de Google.

Este mes, SinEmbargo publicó un reportaje en el que demostró que la aspirante del PAN-PRI-PRD vendió a la panista Mariana Gómez del Campo una propiedad que prometió donar al Colegio Salesiano. Sobre su propiedad ubicada en Sierra Santa Rosa 62, llamada la casa roja, destaca que fue construida y habitada pese a no contar con el permiso de Uso y Ocupación.

Por ello, las dos búsquedas relacionadas con la funcionaria que más aumentaron en Google fueron “xóchitl gálvez casa” y “casa de xóchitl gálvez”.

A la legisladora también se le relaciona con las palabras “plagio” y “tesis”, pues un usuario de la red social X mostró cómo Gálvez Ruiz copió sin citar varios párrafos en el informe con el que se tituló como ingeniera, lo que ella ya reconoció. Sólo esta semana compareció ante el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y propuso presentar un nuevo trabajo.

SHEINBAUM: FAMILIA Y ACUSACIÓN POR PLAGIO

Cuatro de las cinco búsquedas relacionadas con Sheinbaum Pardo que más crecieron en el último mes tienen que ver con sus relaciones personales. Por ejemplo, en primer lugar internautas consultan el nombre “Carlos Imaz Gispert”, con quien la exmandataria estuvo casada 29 años y tuvo una hija e hijo.

Sheinbaum Pardo e Imaz Gispert se divorciaron en 2016. El académico fue uno de los entonces perredistas involucrados en la recepción de dinero por parte del empresario Carlos Ahumada Kurtz, en 2004. En redes sociales, cuentas críticas a la morenistas han buscado involucrarla en el caso. Desde junio, en una entrevista para el programa Los Periodistas se deslindó al asegurar que no tiene nada que esconder, también cuestionó que se le critique por las acciones de su expareja.

“El tema es cuando tienes algo que esconder, yo no tengo nada que esconder, soy transparente y lo he enfrentado en distintos momentos de mi vida. Ahora, es curioso porque cuando se han escrito libros sobre los contendientes y en mi caso ponen a mi exmarido, pero en el caso de los hombres no ponen a sus mujeres o exmujeres. Y no entiendo por qué”.