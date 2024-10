Legisladores despiden a Ifigenia con lectura íntegra de su discurso del 1 de octubre

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- Con un minuto de silencio, la proyección de una semblanza y la lectura de su último discurso, la Cámara de Diputados despidió este lunes, en un homenaje de cuerpo presente, a Ifigenia Martínez Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de dicho recinto legislativo y quien falleció el sábado pasado a sus 99 años.

Ifigenia Martínez culminó su vida después de protagonizar un momento histórico, reflejo de su trayectoria y de su lucha: entregar la Banda Presidencial a la primera Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de izquierda y emanada de la lucha estudiantil.

“Fue la primera mujer que dirigió la Facultad de Economía, entre los años 1967 a 1970, en donde acompañó a las voces estudiantiles que en ese momento exigían libertad y democracia. En lo legislativo, tanto como Diputada como Senadora de la república, siempre reflejó seriedad, profesionalismo, consistencia y congruencia con sus convicciones”, expuso la Senadora del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca, de Tlaxcala.

“Una mujer de firmes convicciones, generosa y amable en su trato. Abierta siempre al diálogo y a la búsqueda de acuerdos, en el Partido Acción Nacional (PAN) lamentamos su fallecimiento, de la maestra Ifigenia Martha Martínez Hernández. Presidenta de esta Cámra de Diputados. Mujer de convicciones, luchadora social, y le expresamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, a sus amigos, y a todas aquellas personas que tuvieron oportunidad de tratarla”, dijo por su parte la Senadora panista, María Guadalupe Murgía Gutiérrez.

Asimismo, destacó que Ifigenia Martínez fue pionera en los estudios de la redistribución de ingresos en México, destacó su papel en la defensa de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cofundadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“La maestra Ifigenia fue generosa. Abrió su casa, y desde ahí, en Coyoacán, en la biblioteca, se discutieron, de manera muy importante, lo que tenía que ser el futuro de México y se definió lo que tenía que pasar para trasformar a nuestro país. Cuando fue directora de la Escuela de Economía, y el 18 de septiembre de 1968, violando la autonomía de la Universidad, el Ejército entró en la UNAM, se enfrentó con ellos. Le dijeron:’Señora, usted que está haciendo aquí’. Y ella les contestó: ‘Más bien, ustedes qué están haciendo aquí. Yo soy maestra'”, rememoró la legisladora.

ÚLTIMO DISCURSO DE IFIGENIA MARTÍNEZ

Sergio Gutiérrez Luna, quien ahora será el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, leyó el discurso íntegro que Ifigenia Martínez tenía preparado para la investidura de Claudia Sheinbaum Pardo, y que la luchadora social no pudo pronunciar por su salud.

Aquí, el último discurso de Ifigenia Martínez:

Hoy nos encontramos aquí, en este recinto solemne de la democracia mexicana, como testigos de un momento que marca un antes y un después en nuestra historia: la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer Presidenta de México.

Su llegada a la Presidencia es la culminación de una lucha que hemos atravesado generaciones enteras de mujeres, quienes con valentía desafiamos los límites de nuestros tiempos. Hoy, junto con ella, llegamos todas y abrimos paso a una nueva era.

Yo misma, que he recorrido tantas batallas por la democracia y la justicia, me siento profundamente honrada de presenciar este triunfo histórico. En 1969, formé parte de la Corriente Democrática de izquierda en México, una lucha que, junto a muchas y muchos, iniciamos con la firme convicción de que el cambio verdadero era posible.

Hoy, esas convicciones han rendido fruto. No solo tenemos una Presidenta, sino que se vislumbra un presente donde las mujeres participemos en condiciones de igualdad en la construcción de futuros posibles y deseables para nuestra patria. Ser parte de esta transmisión histórica del Poder Ejecutivo y entregar la banda presidencial a la primera presidenta es uno de los mayores honores de mi vida.

Agradezco profundamente la confianza de mis compañeras y compañeros legisladores para desempeñar este acto simbólico, que representa no solo un punto de inflexión en la historia, sino también el triunfo de nuestros valores: igualdad, justicia y democracia.

Hoy, las mujeres, junto a los hombres, estamos listas para continuar construyendo el país que soñamos. El de un México libre e igualitario. Un país donde el liderazgo femenino dejará de ser la excepción, para convertirse en norma.

Desde esta soberanía, le decimos que no está sola. Que la lucha por la justicia y por la igualdad es de todas y de todos. Y que no descansaremos hasta lograr una democracia plena, donde no haya distinción de género, clase o condición. Que nuestras diferencias no nos dividan, sino que sean la fuente de propuestas y de soluciones compartidas a los distintos retos que enfrentamos.

Hoy, más que nunca, necesitamos tender puentes entre todas las fuerzas políticas, dialogar sobre nuestras divergencias y construir, juntas y juntos, un país más justo y solidario.

Es tiempo de altura de miras. Es tiempo de construir nuevos horizontes y realidades. Es tiempo de mujeres. Sigamos dejando huella.