¿Los niños deben tener redes sociales? Australia propone prohibirlo hasta los 16 años

MELBOURNE, Australia (AP).— El Gobierno australiano anunció el jueves lo que describió como una legislación pionera en el mundo que establecería un límite de edad de 16 años para que los niños comiencen a usar las redes sociales, que responsabilizaría a las plataformas de garantizar el cumplimiento.

La legislación se presentará en el Parlamento durante las últimas dos semanas de sesiones de este año, que comienzan el 18 de noviembre. El límite de edad entraría en vigor 12 meses después de que se apruebe la ley, informó Albanese a los periodistas.

Las plataformas, como X, TikTok, Instagram y Facebook, tendrían que dedicar ese año a determinar cómo excluir a los niños australianos menores de 16 años.

“He hablado con miles de padres, abuelos, tías y tíos. Ellos, al igual que yo, están extremadamente preocupados por la seguridad de nuestros niños en línea”, dijo Albanese.

A minimum age for social media of 16 years will make a difference. pic.twitter.com/VfNSY17hsg

— Anthony Albanese (@AlboMP) November 6, 2024