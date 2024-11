GRÁFICOS ¬ Trump ganó por los hombres, los blancos, los latinos y los menos educados

La mayoría del electorado blanco votó por Trump, sin cambios respecto a la elección de 2020 que perdió por poco. Alrededor de 4 de cada 10 votantes blancos apoyaron a Harris, lo cual es aproximadamente lo mismo que recibió Biden en 2020.

WASHINGTON (AP/EuropaPress) — Donald Trump ganó la Presidencia de Estados Unidos tras mantener firme su base principal de votantes y expandir ligeramente su coalición para incluir varios grupos que tradicionalmente han sido parte de la base demócrata. Esa conclusión proviene de AP VoteCast, una amplia encuesta realizada a más de 120 mil votantes a nivel nacional que muestra qué temas importaron a los votantes en esta elección.

Trump captó una pequeña pero significativa proporción de votantes negros e hispanos, y logró avances estrechos con hombres y mujeres. Mientras Trump erosionaba partes de la coalición demócrata, la Vicepresidenta Kamala Harris no pudo lograr suficientes avances por su cuenta. Trump logró asegurar su base tradicionalmente mayoritaria de votantes blancos y adultos mayores, y expandió ligeramente sus márgenes con otros grupos hasta formar una coalición ganadora.

Un vistazo a cómo votaron cinco grupos demográficos clave, según AP VoteCast.

LA MAYORÍA DE TRUMP: HOMBRES BLANCOS

Ligeramente, más de 8 de cada 10 votantes de Trump en esta elección eran blancos, aproximadamente las mismas cifras de 2020. Alrededor de dos tercios de los votantes de Harris eran blancos, y eso coincidió en gran medida con la coalición del presidente Joe Biden en la elección anterior. Los votantes blancos constituyen una gran parte del electorado en Estados Unidos, y no cambiaron marcadamente su apoyo a nivel nacional en comparación con 2020.

La mayoría del electorado blanco votó por Trump, sin cambios respecto a la elección de 2020 que perdió por poco. Alrededor de 4 de cada 10 votantes blancos apoyaron a Harris, lo cual es aproximadamente lo mismo que recibió Biden en 2020.

Los votantes blancos también fueron más propensos a apoyar a Trump sobre Harris y Biden en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, aunque Trump perdió esos estados en 2020.

HOMBRES AFRO JÓVENES CON EL REPUBLICANO

Trump logró hacer pequeñas incursiones con los votantes negros a nivel nacional, quienes constituyeron alrededor de 1 de cada 10 votantes en todo el país.

A nivel nacional, alrededor de 8 de cada 10 votantes negros apoyaron a Harris. Pero, eso fue menos que alrededor de 9 de cada 10 que optaron por Biden en la anterior elección presidencial.

Trump aproximadamente duplicó su proporción de hombres negros jóvenes, lo que le ayudó entre un grupo clave de votantes demócratas. Alrededor de 3 de cada 10 hombres negros menores de 45 años optaron por Trump, cerca del doble de la cantidad que obtuvo en 2020.

VOTO LATINO CRECE… PARA TRUMP

Si bien Harris obtuvo más de la mitad del voto hispano, ese apoyo bajó ligeramente de los aproximadamente seis de cada 10 votantes hispanos que respaldaron a Biden.

Los votantes hispanos estuvieron más abiertos a Trump de lo que estaban en 2020. Aproximadamente la mitad de los hombres latinos votaron por Harris, menos que alrededor de 6 de cada 10 que optaron por Biden.

MUJERES APOYAN A TRUMP

Trump se vio favorecido de un leve incremento de apoyo tanto entre hombres como mujeres, y Harris tuvo un desempeño modestamente por debajo en comparación con Biden en 2020.

Harris obtuvo la ventaja entre las mujeres, recibiendo el 53 por ciento de sus votos frente al 46 por ciento de Trump, pero ese margen fue algo más estrecho que el de Biden. El demócrata ganó el 55 por ciento de los votos de las mujeres, y el 43 por ciento optó por Trump. Su apoyo se mantuvo estable entre las mujeres blancas: ligeramente más de la mitad apoyaron esta vez a Trump, algo similar a lo ocurrido en 2020.

TRUMP: AUMENTO MODESTO EN HOMBRES

Trump logró una mejoría similar entre los hombres, con un incremento modesto que aumentó su ventaja.

Los cambios por género se concentraron entre los votantes más jóvenes, así como entre los votantes negros y latinos. Los votantes blancos de ambos géneros y los votantes adultos mayores de ambos géneros votaron de manera similar en 2024 como lo hicieron en 2020.

AP VoteCast es una encuesta del electorado estadounidense realizada por NORC en la Universidad de Chicago para Fox News, PBS NewsHour, The Wall Street Journal y The Associated Press. La encuesta entre más de 120 mil votantes se llevó a cabo durante ocho días y concluyó al cierre de las urnas. Las entrevistas se realizaron en inglés y español. La encuesta combina una muestra aleatoria de votantes registrados extraídos de archivos de votantes estatales; votantes registrados autoidentificados utilizando el panel AmeriSpeak basado en probabilidades de NORC, que está diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos; y votantes registrados autoidentificados seleccionados de paneles en línea no probabilísticos. Se estima que el margen de error de muestreo de los votantes es de más o menos 0.4 puntos porcentuales. Encuentre más detalles sobre la metodología de AP VoteCast en https://ap.org/votecast.

LA ELECCIÓN EN GRÁFICOS

La comunidad latina de Estados Unidos, en constante crecimiento, ha vuelto a ser clave en estas elecciones al no decantarse con tanta claridad como en citas previas por el Partido Demócrata, lo que en última instancia habría favorecido al magnate Donald Trump en sus aspiraciones para regresar a la Casa Blanca cuatro años después de su salida.

Es una de las conclusiones de los sondeos a pie de urna que la compañía demoscópica Edison Research ha realizado para un consorcio de medios de Estados Unidos formado por la ABC, CBS, CNN y NBC News.

Estos gráficos, actualizados a las 16:00 horas del miércoles, muestran los resultados de esas encuestas según…

La victoria de Trump en la mayoría de los estados bisagra o ‘swing states’ ha sido clave para consolidar su retorno a la Casa Blanca y, de hecho, los principales medios han terminado de inclinar la balanza tras proyectar que el exmandatario se impondría en Wisconsin y superará el umbral mínimo de 270 votos electorales.

La duda a estas alturas es si podrá rebasar los 304 obtenidos en 2016. Trump suscribirá en enero varios récords cuando tome posesión como presidente por segunda vez, al convertirse en la persona de más edad en hacerlo y en la primera que se sentará en el Despacho Oval con una condena ya sobre sus espaldas.