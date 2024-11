Moneda mexicana cierra en 19.8 por dólar y el IPC avanza 1.12%, tras triunfo de Trump

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- La moneda nacional y los mercados financieros presentaron un buen comportamiento por segundo día consecutivo luego de la victoria electoral de Donald Trump por la Presidencia de los Estados Unidos.

El Banco de México (Banxico) reportó que al cierre de este jueves, el peso mexicano terminó en 19.8670 unidades por dólar, frente al registro de 20.1660 unidades con las que concluyó ayer. Este cambio significó una ganancia de 29 centavos, equivalente al 1.49 por ciento.

Además, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) dio a conocer que su índice líder (S&P/BMV IPC), que agrupa a las acciones locales más negociadas, concluyó este jueves con 52 mil 311.08 puntos, representando una variación del 1.12 por ciento a comparación de ayer, que finalizó en 51 mil 732.46 puntos.

El nivel mínimo de este jueves fue a las 8:34 horas, cuando el índice cayó a 51 mil 580.85. Sin embargo, para las 11:58, alcanzó su punto máximo tras una apreciación del 1.94 por ciento, cuando el IPC se mantuvo en 52 mil 595.22.

Este comportamiento financiero responde igualmente al anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre la reducción de la tasa de interés clave en un cuarto de punto en respuesta al descenso constante de la inflación otrora alta que había enojado a los estadounidenses y ayudó a impulsar la victoria electoral presidencial de Donald Trump esta semana.

El recorte de tasas sigue a una reducción mayor de medio punto en septiembre, y refleja el renovado enfoque de la Fed en apoyar el mercado laboral, así como combatir la inflación, que ahora apenas excede el objetivo del dos por ciento del banco central.

LIVE NOW: Press conference with #FOMC Chair Powell: https://t.co/1uJrua5qsH and https://t.co/FJa6TbkDMt

— Federal Reserve (@federalreserve) November 7, 2024