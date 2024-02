Transportistas marchan en Chilpancingo por amenazas; Gobierno anuncia 14 detenciones

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo/ElSur).- Decenas de transportistas en Chilpancingo, Guerrero, marcharon este jueves para exigir respuesta de las autoridades ante la ola de violencia que enfrenta su gremio y que ha paralizado las actividades en la demarcación.

Los manifestantes exigieron respuesta a la Gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, y a la Alcaldesa Norma Otilia Hernández por el asesinato y calcinamiento de transportistas a manos del crimen organizado y la quema de diversas unidades de transporte en el municipio.

“Yo no comparto que la ciudad se encuentre semivacía porque la gente tiene que salir, haya o no haya transporte y la gente tiene que salir y está trabajando. La delincuencia viene de las mismas entrañas del poder y estos grupos paramilitares son finalmente brazos de los políticos y vemos que hoy no ha cambiado y estamos luchando con poderes fácticos y que todos los días también tienen intereses políticos”, declaró Hernández Martínez sobre la situación.