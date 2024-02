Biden asegura que tiene buena memoria, pero confunde a AMLO con Presidente de Egipto

En su intento por afirmar que su “memoria está bien” para defender su aspiración a reelegirse, el mandatario estadounidense confundió al Presidente egipcio con López Obrador.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo) – El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respondió este jueves a los señalamientos del Fiscal especial Robert Hur, de que es un “anciano bienintencionado, con mala memoria” en un mensaje inesperado a la nación, tras el anuncio de que no habrá cargos en su contra por haberse llevado documentos clasificados durante su época como Vicepresidente.

El discurso ofrecido fue además, un intento por afirmar que “su memoria está bien”, esto con el fin de defender su aspiración a reelegirse; sin embargo, el mandatario estadounidense confundió al Presidente de Egipto, Abdelfatah El-Sisi, con el de México, Andrés Manuel López Obrador.

Al finalizar su mensaje para refutar lo dicho por el Fiscal especial, Biden regresó para hablar sobre la guerra de Israel en Gaza al ser cuestionado sobre los ataques del 7 de octubre por parte de Hamás.

* Biden declaró hace un momento que él convenció al presidente de México, al-Sisi, para que abriera la frontera con Gaza. ¡Vaya confusión! * Esto empeora día a día y todavía faltan meses para las elecciones de noviembre. * Si bien Trump parece tener más vitalidad, sus… pic.twitter.com/4zoaFg9oz7 — Brenda Estefan (@B_Estefan) February 9, 2024

“Mi opinión es que la respuesta en Gaza, en la Franja de Gaza, ha sido excesiva”. En seguida, afirmó que fue él quien convenció “al Presidente de México, Al-Sisi”, para que “abriera las puertas” a los refugiados palestinos.

“No, mira, mi memoria está bien. Echa un vistazo a lo que he hecho desde que soy Presidente. Ninguno de ustedes pensó que podría superar ninguna de las cosas que conseguí sacar adelante”, declaró Biden durante una rueda prensa en la Casa Blanca.

Durante la misma, el mandatario ha diferenciado su caso del expresidente Donald Trump, imputado precisamente por retener y difundir también documentos clasificados, por su cooperación con la investigación y por no obstruir a la justicia “como hizo Trump”.

En ese sentido, ha trasladado parte de la culpa a su equipo de asesores que, según su versión, deberían haberlos devuelto, aunque ha admitido que tendría que haber estado más atento a esta cuestión. “Pensé que habían sido devueltos. Y los hechos son que han llegado a una firme conclusión: que no incumplí la ley”, añadió el Presidente.

Biden también criticó duramente la parte del informe del Fiscal especial donde se menciona que no recuerda los momentos de la muerte de su hijo Joseph “Beau” Biden, fallecido en 2015 a causa de un cáncer cerebral.

“Hay una referencia a que no recuerdo cuándo murió mi hijo. ¿Cómo se atreve a plantear eso? Francamente, cuando me hicieron la pregunta, pensé para mis adentros que no era de su maldita incumbencia (…) No necesito que nadie me recuerde cuándo falleció”, ha añadido.

El Fiscal especial Robert Hur ha concluido en un informe que el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retuvo y reveló “intencionalmente” documentos clasificados, si bien ha descartado presentar cargos en su contra debido a su avanzada edad y por colaborar durante todo el proceso.

Poco después, Biden ha emitido un comunicado en el que ha resaltado que la investigación ha sido “exhaustiva” y se remonta a la década de 1970, cuando era Senador. “Me alegra ver que llegaron a la conclusión a la que pensé que llegarían: que no se presentarán cargos en este caso y que el asunto está cerrado”, dijo.

– Con información de Europa Press