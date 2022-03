Ejército israelí derriba una casa de palestinos en Cisjordania acusados de un tiroteo

JERUSALÉN, 8 de marzo (AP).— El ejército israelí anunció el martes que había derribado las viviendas de dos palestinos acusados de un tiroteo en el que murió una persona el año pasado en la ocupada Cisjordania.

Las residencias de Mohammed Jaradat y Jit Jaradat en Cisjordania fueron derribadas el martes de madrugada, según el ejército. Los dos están acusados de disparar contra un auto cerca del puesto avanzado de Homesh, matando a un estudiante de seminario judío e hiriendo a otros dos.

Durante la demolición, palestinos armados dispararon contra las tropas, que devolvieron el fuego, según el ejército. Docenas de palestinos arrojaron piedras, bombas incendiarias y granadas a los soldados, que respondieron con munición real y otros medios. No había reportes inmediatos de heridos.

Las autoridades israelíes dicen que las demoliciones de viviendas disuaden de ataques futuros, mientras que los grupos de derechos consideran la estrategia como una forma de castigo colectivo.

