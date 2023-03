“Esta lucha tiene mucho por dar”: figuras públicas destacan valor de la marcha 8M

Figuras públicas del escenario social y del medio del espectáculo se sumaron este miércoles a la marcha que se llevó a cabo en avenidas de la Ciudad de México para levantar el puño, pancartas, pañuelos morados y verdes, y su voz en contra de la violencia hacia la mujer en el país y sumar para un cambio.

Por Bianka Estrada y Eréndira Quintero

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).- La ola morada navegó esta tarde en las vialidades principales de la Ciudad de México con motivo el Día Internacional de la Mujer. A un solo grito de justicia por todas las que han sufrido violencia, abuso, han sido víctimas de feminicidio o han visto desechados sus derechos por su género, miles marcharon en una emotiva movilización que sumó también a figuras públicas que destacaron la importancia de asistir a estas movilizaciones.

A lo largo y ancho de las inmediaciones de Paseo de la Reforma se dieron cita decenas de contingentes, entre los que se pudo observar también a figuras como la modelo trans y vlogger Victoria Volkova, la youtuber e influencer Dacia Fernanda Cortez Wezka, mejor conocida en redes sociales Dhasia Wezka; la tiktoker Daniela Rodríguez, la locutora Ileana Rodríguez “la Reclu”, la artista de maquillaje Fer Jalil, la bloguera Luz Carreiro, las actrices Zuria Vega y Regina Bandón, entre otras.

En el marco de la marcha del 8M, SinEmbargo pudo platicar con la activista Mikaelah Drullard, la abogada Estefanía Veloz, la activista corporal Priscila Arias, conocida en redes como La Fatshionista”, y la actriz Fátima Molina sobre lo que las motiva a seguir asistiendo a las marchas feministas, en especial, la del Día Internacional de la Mujer.

La activista Mikaela Drullard, quien se describe como una mujer trans negra afrodescendiente, originaria de República Dominicana, pero residente en México hace 10 años, define su participación en esta marcha como un acto de revolución.

“Estoy aquí porque el feminismo tranfóbico blanco institucional hegemónico que cada día está más de moda en este país, y que está plagado y que prolifera en las calles y las redes sociales no va tener más nuestro silencio. Nos hemos dado cuenta que el feminismo tranfóbico está construyendo una narrativa que justamente nos criminaliza, nos estigmatiza, y es un feminismo profundamente blanco que niega la pluralidad corporal de nosotras. Nosotras las mujeres somos de muchas formas. Nosotras ls mujeres trans no queremos ser mujeres a secas, sin apellidos, porque ser ‘mujer a secas’ es una violencia, las mujeres somos migrantes, las mujeres somos negras, las mujeres somos comunitarias, las mujeres somos afrodescendientes, somos cis, somos trans, las mujeres tenemos una ubicación en el mundo y que nos nieguen a nosotros es violencia racista. La transfóbia es una herencia colonial eso de que solamente hay hombres y mujeres cis, y no hay otra manera de existir en el mundo, es una violencia”, destaca para SinEmbargo.

“Hoy estoy aquí no para pedir inclusión, a mí nadie me tiene que incluir en ningún lado, no estoy aquí para que me respeten o pedir un espacio en el feminismo, yo estoy aquí porque mi silencio no lo van tener, porque mi presencia es una revolución, porque me han negado históricamente, es resistencia también”, agregó.

La abogada Estefanía Veloz defendió a su vez su derecho por salir a marchar en esta fecha que la ha llevado a las calles desde 2016. Afirma que “es el momento de las mujeres y no hay marcha atrás”.

“Creo que el movimiento feminista es el movimiento más democrático, estar aquí no sólo significa luchar por nuestros derechos, por nuestra dignidad, a ser iguales y a recibir los mismos tratos por parte de este sistema patriarcal, creo que es importante tomar las calles donde nos matan y nos abusan y significarlas con la lucha y la resistencia”.

Para Priscila Arias “La Fatshionista” es importante seguir marchando para erradicar la gordofobia y violencia estética, que genera inseguridades gracias a los estándares de belleza impuestos.

“Hoy estamos marchando en contra de la violencia en América por gordofobia, la violencia estética, en contra de cómo las mujeres gordas no tenemos acceso a la salud de la misma manera que una mujer delgada. se nos juzga, saliendo con recetas de pérdida de peso en lugar de tener un diagnóstico integral que tome en cuenta no nada más nuestros hábitos sino también nuestras circunstancias, nuestras historias, sin que se tome en cuenta lo que para nosotros es bienestar porque para nosotros es ‘tienes que adelgazar’ y a veces es como ‘por qué no me haces análisis, por qué no es vamos a revisar los hábitos, por qué debes medir el éxito de mi proceso en kilos bajados”.

La actriz Fátima Molina, quien ha protagonizado series como Diablero de Netflix y nominada al Premio Ariel a la Mejor Coactuación Femenina por la cinta Sueño en otro idioma (2017), también se sumó a la marcha.

“Estamos todas las mujeres aquí levantando la voz por todas las que ya no están, y por todas las que queremos seguir vivas”, dijo en entrevista con este diario en su llegada al Zócalo capitalino.

“Esta lucha tiene mucho por dar, y tal vez algunos piensen que hoy con esto no se logre nada, pero seguimos logrando mucho cada día que pasa con este tipo de manifestaciones. Tal vez no sea el cambio para todas nosotras hoy, pero va a ser para las siguientes generaciones”, destacó.

En un país donde se cometen 10 asesinatos contra mujeres al día sumando 3 mil 756 mujeres tan sólo en 2022, de los cuales, sólo 948 fueron clasificados como feminicidios, de acuerdo a cifren oficiales.

En México al menos 27 mil 222 mujeres han sido asesinadas desde el año 2015 a enero de 2023, y sólo el 24.04 por ciento de estos crímenes (6 mil 546) fueron vistos como feminicidios.

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al corte de los primeros nueve meses del 2022 las entidades con más víctimas de feminicidio fueron el Estado de México con 103; Nuevo León con 79; Veracruz con 57; Ciudad de México con 53 y Oaxaca con 35.

– Con información de Romina Gándara