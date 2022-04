AMLO responde a Salazar: LIE no viola el T-MEC; “haríamos lo propio”, dice a litigios

Ken Salazar expresó su preocupación por la decisión de la Suprema Corte y afirmó que esto abrirá la puerta “a litigios sin fin”, lo que generará incertidumbre obstruyendo la inversión.

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo/EFE).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que su Gobierno podría emprender acciones legales en dado caso de que las empresas de Estados Unidos tramiten litigios por la validación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la Ley de la Industria Eléctrica.

Las declaraciones del Jefe del Ejecutivo durante la conferencia de prensa matutina llegan luego de que Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, destacara en sus redes sociales que el Gobierno de su país respeta la soberanía de México, así como sus procesos democráticos, pero “en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios”.

“Como lo plantea en su texto, el Embajador Ken Salazar, podemos discrepar de manera respetuosa, y él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico; nosotros también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre”, afirmó el Presidente en la “mañanera” desde Palacio Nacional.

Posteriormente el mandatario aseguró que no existe ninguna violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y señaló que en su Gobierno son “muy respetuosos de la libertad de expresión aún en exceso, preferimos eso, que todo mundo pueda manifestarse y expresarse”.

Además, agregó que “yo no voy a ir a decirle al Presidente [Joe] Biden que por qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes, eso no lo voy a hacer. Él ya lo propuso y no lo ha cumplido, pero no voy a estar acudiendo a organismos internacionales o paneles. Y vamos a seguir siendo respetuosos”.

Asimismo, detalló que se tiene buena relación con el Embajador de Estados Unidos, y que seguirá siendo respetuoso tanto con él como con el Gobierno, al mismo tiempo entiende las presiones que existen entre ellos, pero mencionó que en el país vecino existe “la costumbre de que los diputados, senadores y políticos reciben dinero de las corporaciones empresariales, yo no voy a calificar si eso está bien o mal, pero así es”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio este jueves su respaldo al nuevo modelo energético que propone López Obrador al declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, previo al debate en el Legislativo de una reforma constitucional sobre el sector energético.

Aunque hubo muchas objeciones a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para ser considerada inconstitucional.

El gobierno de Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. Es en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios. https://t.co/vHApspdrY8 — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) April 8, 2022

Agregó que la realidad política que existe ahora en México es muy diferente que la que se vive en Estados Unidos, en donde las empresas particulares tienen una gran influencia en las decisiones que toman los servidores públicos.

AMLO destacó que con los cambios a las leyes se está poniendo orden, y aseguró que no hubo “presiones” hacia la Suprema Corte para avalar la Ley de la Industria Eléctrica.

“No, ya no es el tiempo de antes. Si fuese como antes (…) hubiesen votado por unanimidad. No, ahora hay libertades. Claro que no estamos de acuerdo con algunos ministros que en vez de representar a los mexicanos representan los intereses empresariales, son ultraconservadores”, aseguró.

PROTEGERÁN EL LITIO

El Presidente recordó que la próxima semana se votará en la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma eléctrica, aunque advirtió que, de no aprobarse, tiene un plan B.

Afirmó que en caso de que los legisladores impidan la reforma constitucional “que puedan más los legisladores que representan los intereses creados, en ese caso que sepan que de todas maneras no van a poder disponer del litio”.

Dijo que dependiendo de lo que se resuelva la próxima semana se va a decidir si mandan una nueva iniciativa de reforma para la ley minera porque “se necesita la mitad más uno y esos legisladores están dispuestos a votar que el litio sea un mineral bajo dominio de la nación”.