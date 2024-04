Un ferry abarrotado se hunde en la costa de Mozambique; reportan al menos 98 muertos

Por Farai Mutsaka

Harare, Zimbabue, 8 de abril (AP).- Un ferry improvisado atestado de residentes que presuntamente huían de un brote de cólera se hundió frente a la costa norte de Mozambique, matando al menos a 98 personas, entre ellas niños, informaron medios locales el lunes.

El ferry con unas 130 personas a bordo se hundió el domingo después de partir de la costa de la nación del sudeste africano hacia la cercana isla de Mozambique y al menos 11 personas fueron hospitalizadas, reportó la estatal Radio Mozambique citando al administrador de la isla Silvério Nauaito.

Las autoridades recuperaron la mayoría de cadáveres el domingo, pero el lunes se encontraron siete cuerpos más, lo que elevó el número de muertos de 91 a 98, según citó el periódico Noticias a Nauaito.

Las autoridades marítimas continuaron su búsqueda de sobrevivientes, dijo Nauaito a la emisora de radio, añadiendo que “no es fácil decir con precisión cuántos siguen desaparecidos”. Funcionarios se dirigen al lugar el lunes a fin de recibir información más precisa, añadió.

La autoridad provincial de Nampula emitió un comunicado atribuyendo el hundimiento al “uso de una embarcación inadecuada para el transporte de pasajeros y al hacinamiento”, afirmó Radio Mozambique.

Noticias, uno de los principales y más antiguos periódicos del país, publicó que el bote era utilizado habitualmente como nave pesquera y que los habitantes de la localidad de Lunga intentaban huir de lo que creían que era un nuevo brote de casos de cólera con que ha lidiado el país en meses recientes.

