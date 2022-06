AMLO: operador del narco

+ La advertencia de la DEA

+ La advertencia de Porfirio

Lo saben y lo dicen dentro y fuera de México. Lo denuncian políticos nacionales y extranjeros. Lo documentan periodistas. La DEA lo hace público. Los hechos contundentes y vergonzantes lo avalan. El propio Presidente lo confirma. Sí: Andrés Manuel López Obrador está operando a favor del narcotráfico mexicano.

“Si tienen pruebas, que las presenten”, pide AMLO. ¿Ah, sí? Pues aquí están las pruebas duras e irrefutables de su operación en beneficio del crimen organizado:

“No es nuestra función capturar a los capos”, dijo López Obrador justo al iniciar su sexenio. Eso, Andrés Manuel, es operar a favor del narco.

“También cuidamos a los criminales”. Eso, Andrés Manuel, es operar a favor del narco.

“Yo ordené la liberación de Ovidio Guzmán”. Eso, Andrés Manuel, es operar a favor del narco.

“No te bajes… yo voy”. Saludo fraterno del Presidente de México hacia la madre de “El Chapo” Guzmán, dentro de territorio controlado por el Cártel de Sinaloa. “Y lo volvería a hacer”, machacó AMLO. Eso, Andrés Manuel, es operar a favor del narco.

AMLO ha visitado… ¡cuatro ocasiones a Badiraguato!, la cuna de “El Chapo” y del consentido-socio Cártel de Sinaloa. Apenas son cinco mil habitantes. El mensaje presidencial es claro: estoy con ustedes. Eso, Andrés Manuel, es operar a favor del narco.

“La gente se portó muy bien…y los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien”, dijo AMLO un día después de las elecciones intermedias de 2021. El apapacho público a criminales y sicarios que asesinaron, previo a esa elección, a casi 100 candidatos a puestos de elección popular. Eso, Andrés Manuel, es operar a favor del narco.

Durante el régimen de AMLO se registran 115 mil ejecutados por la violencia criminal. Será el sexenio más violento de la historia. “No pasa nada”, dice AMLO con media sonrisa. Eso, Andrés Manuel, es operar a favor del narco.

“Debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con el narco no es heredable. No es heredable porque estos, como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas las plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va a necesitar el narco al Presidente…”, acusó públicamente Porfirio Muñoz Ledo, uno de los políticos que mejor conoce a AMLO. Lo relevante no es que la alianza de López Obrador se herede o no a su sucesor. Ese no es el punto. Lo preocupante y dramático, es que Muñoz Ledo asume que en la praxis y como un hecho consumado, hay una sociedad entre AMLO y el narcotráfico. Eso es lo fundamental. Lo clave. Eso, Andrés Manuel, es operar a favor del narco.

“Hay indicios que apuntan a una protección que es muy sospechosa del Gobierno sobre el narcotráfico, particularmente sobre el Cártel de Sinaloa…”, aseguró el excandidato presidencial y exgobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa, entrevistado por Carmen Aristegui. Eso, Andrés Manuel, es operar a favor del narco.

“Este caso debería enviar un mensaje claro a cualquier líder extranjero que abusa corruptamente de su poder para apoyar a los cárteles de la droga. Si toma dinero de drogas para su elección, si acepta sobornos de cárteles de la droga, si trafica con drogas mortales, si protege a los cárteles criminales de la droga, si permite que la violencia y el asesinato florezcan a manos de los cárteles, entonces la DEA no se detendrá ante nada para hacerle responsable de sus crímenes. Si cree que puede esconderse detrás del poder de su posición, está equivocado”, fue el durísimo mensaje el pasado 24 de mayo de la titular de la Drug Enforcement Administration (DEA), Anne Milgram, en clara y abierta referencia a los vínculos públicos y a la complicidad y consentimiento de López Obrador para con el crimen organizado mexicano y su brazo más poderoso: el narcotráfico. Eso, Andrés Manuel, es operar a favor del narco.

“…el Presidente mexicano que ha entregado secciones de su país a los cárteles de la droga…”, acusó en su cuenta de TW el Senador republicano Marco Rubio. Eso, Andrés Manuel, es operar a favor del narco.

“Unos días antes de las elecciones para Gobernador en Sinaloa, en el verano del año pasado, el Presidente López Obrador visitó el estado. Se reunió en privado con el entonces mandatario priista Quirino Ordaz para darle personalmente un mensaje: es mejor que no te metas”, escribió el periodista Carlos Loret de Mola el viernes 3 de junio en El Universal. Eso, Andrés Manuel, es operar a favor del narco.

“Durante los comicios para ganar la gubernatura del estado de Sinaloa y algunas presidencias municipales, llevados a cabo en 2021, integrantes del partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hicieron un “narcopacto electoral” con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Éste, junto con sus hermanos “Los Chapitos”, comanda una de las facciones del Cártel de Sinaloa, así como con sus tíos, Aureliano y Miguel Ángel Guzmán Loera, también involucrados en narcotráfico.

“Así lo afirman fuentes directas que conocen de primera mano los hechos y lo corroboran personas que han formado parte del equipo cercano del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quienes aseguran no desconoce ni desaprueba dicho acuerdo.

“El propósito del acuerdo fue que los hijos y hermanos de ‘El Chapo’ se sumaran a la bendición dada por Ismael Zambada García, el líder máximo del CS, y ayudaran a que Rubén Rocha Moya, candidato de Morena-Partido Sinaloense (PAS), ganara la gubernatura de Sinaloa en los comicios llevados a cabo el 6 de junio de 2021, y que apoyaran a candidatos de la misma alianza en otras posiciones.

“Con el fin de que la familia de ‘El Chapo’ operara en la elección, se realizaron reuniones claves con morenistas: al menos dos con Iván, considerado líder de ‘Los Chapitos’, llevadas a cabo en Culiacán. Y al menos una con ‘El Guano’ y ‘El Mud’”, llevada a cabo en La Tuna, Badiraguato, en la casa de Consuelo Loera, la mamá de Joaquín Guzmán Loera, a quien AMLO saludó personalmente en Badiraguato, Sinaloa, en 2020, durante los peores momentos de la pandemia de COVID-19.

“La condición de ‘Los Chapitos’ y sus tíos para ayudar a Morena fue que se frenara cualquier persecución y órdenes de captura con fines de extradición”. Esta información fue publicada por la periodista Anabel Hernández en un texto para la versión en español del medio alemán Deutsche Welle. Y eso, Andrés Manuel, es operar a favor del narco.

*****

“A lo mejor viene otro Presidente y no se mete. Se va a quedar sentadito, calladito, volteando para otro lado… pero pensar que eso va a acabar con la violencia o con la criminalidad, es una ingenuidad…”, advirtió Felipe Calderón cuando era Presidente. Bien. Su profecía, con López Obrador en la Presidencia de México, se ha cumplido.

Allí están las pruebas.

Allí están los hechos.

Operando para el narco.

TW @_martinmoreno

FB / Martín Moreno-Durán

[email protected]

Martín Moreno-Durán https://www.sinembargo.mx/author/moreno Periodista. Escritor. Conductor radiofónico. Autor de los libros: Por la mano del padre. Paulette, lo que no se dijo. Abuso del poder en México. Los demonios del sindicalismo mexicano. El Derrumbe Retrato de un México fallido. El Caso Wallace. 1/Julio/2018: Cambio Radical o Dictadura Perfecta, y de la novela Días de ira.