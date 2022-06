EU: Niña de 14 años come galletas con mariguana en el colegio y termina en hospital

Mary dice que su hija comió como la cuarta parte de la bolsa de las botanas de pescaditos cuando comenzó a sentirse mal.

Por Araceli Martínez Ortega

Los Ángeles, 8 de junio (La Opinión).- Eran como las 9:30 horas del 6 de mayo, cuando la madre de Susan Martínez, recibió una llamada de la escuela intermedia Thomas A. Edison al sur de Los Ángeles, para avisarle que su hija se había puesto mal y necesitaban ir con urgencia.

“Cuando llegamos a la escuela, me enteré que mi hija de 14 años había consumido unas botanas en forma de galletas de pescaditos que contienen mariguana”, relata Mary Hernández, madre de Susan, estudiante de octavo grado.

“Encontré a mi hija con vómitos, los ojos volteados, temblando y sin fuerzas siquiera para pararse. Intenté abrazarla, pero los paramédicos me dijeron que no lo hiciera. Tenía el corazón muy acelerado y la presión muy alta. Yo estaba muy asustada”.

Susan fue trasladada a un hospital, y no fue dada de alta hasta cerca de las 17:00 horas.

Ya en su casa, Mary le preguntó a su hija, qué la había hecho comer esas botanas con mariguana.

“Me dijo que ella siempre miraba a un grupo de compañeras comiendo las galletas con mariguana en forma de pescaditos así como otros chips enchilosos a las que les llaman ‘takis’ que también contienen la droga”.

El 6 de mayo decidió probarlas y terminó en el hospital. “El doctor me dijo que seguramente a mi hija ese tipo de botanas no le iban a caer bien. Pero también me comentó que con frecuencia, muchos estudiantes eran llevados al hospital, tras consumir las botanas con mariguana”.

Mary dice que su hija comió como la cuarta parte de la bolsa de las botanas de pescaditos cuando comenzó a sentirse mal.

“También me contó que otra compañera es quien mete esas botanas de mariguana en su mochila y las comparte a sus amiguitas”.

Recuperada del susto, Mary dice que fue a hablar con el director de la escuela, Salvador Velasco para preguntarle qué estaba pasando en el plantel.

“Me respondió que la que sabía era la superintendente [inspectora o encargada de vigilar a los estudiantes] Baltazar, pero cuando le pregunté a ella se quedó callada. Dijo que ella no había estado involucrada”.

Temerosa de que su hija regresara a la escuela, después del incidente, solicitó que recibiera las clases que le faltaban para terminar el ciclo escolar de manera online.

“Después de 15 días de espera, y de recibir versiones encontradas del director y la superintendente, me dijeron que mi hija había sido suspendida de clases por un mes, y que ya no podía estar en la escuela ni estar en contacto con otros estudiantes; y que tampoco se graduaría. La decisión estaba tomada”.

Incluso la madre comentó que escuchó en una ocasión como la superintendente Baltazar le gritaba a su hija.

“No quise decir nada por temor a que fueran a castigar más a mi hija y a que terminara por perder el año”.

Luego aseguró que la superintendente Baltazar le dijo con una amplia sonrisa, “aquí en la escuela, nadie quiere ver a Susie”.

Mary dijo que se siente muy frustrada por la manera en que las autoridades escolares han procedido con su hija, incluso maltratándola y haciéndola objeto de bullying, mientras que la estudiante que introduce la droga ha sido protegida.

“Me preocupa que el récord de mi hija va a quedar afectado, y que las acciones de las autoridades, van a afectar sus calificaciones. Uno como padre espera en estas situaciones, más comprensión sobre todo porque aquí mi hija fue la víctima”.

Daryl Strickland, portavoz del Distrito Sur del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), dijo que no pueden discutir asuntos estudiantiles por razones de privacidad.

Pero aseguró que en la Escuela Intermedia Thomas A. Edison y en todas las escuelas del Distrito Local Sur, están comprometidos a preparar a los estudiantes para el éxito y celebrar sus logros durante todo el año, particularmente durante la temporada de graduación y culminación de estudios.

“Si bien en algunos casos, los estudiantes no cumplen con los criterios necesarios para participar en la ceremonia de culminación de su escuela, estamos firmemente comprometidos con nuestro objetivo final de garantizar que el 100 por ciento de nuestros se gradúen de la escuela secundaria”.

A principios de mes, el LAUSD emitió una alerta a los padres, advirtiendo sobre los riesgos del consumo de drogas, luego de que se descubrió que tres estudiantes de Santa Mónica consumieron pastillas de éxtasis probablemente mezcladas con fentanilo.

“Las adolescentes involucradas sufrieron consecuencias neurológicas”, dijeron en un comunicado.

El LAUSD agregó que el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, lanzó otra alerta indicando que hay una alta probabilidad de que una gran cantidad de pastillas de éxtasis contaminadas con fentanilo hayan sido distribuidas a lo largo de la ciudad de Los Ángeles.

“Los animamos a platicar con sus hijos acerca de tomar decisiones saludables acerca de los peligros de consumir drogas ilícitas, especialmente cuando comienzan las celebraciones de fin de año y el verano”, dijeron.

Después de este incidente, el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica (SMMUSD), doctor Ben Drati, dijo que el riesgo de sobredosis, incluso de muerte es muy alto con este tipo de drogas.

“Les pedimos que hablen con sus hijos sobre los riesgos. Las investigaciones sugieren que los padres y otros adultos que muestran una postura sin prejuicios pueden marcar la diferencia en cuanto a si el joven se involucrará o no en comportamientos riesgosos”.

Dijo que podría ser útil explicarles a los niños datos sobre las drogas y la crisis del fentanilo, ya que no hay forma de saber si una pastilla o un polvo se mezclaron con fentanilo.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.