El PAN gana más votos en colonias ricas y Morena desplaza al PRI como segunda opción

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).– La arrolladora victoria que obtuvo Claudia Sheinbaum Pardo en la elección del 2 de junio, con 35 millones 924 mil 519 sufragios computados por el INE, sólo puede explicarse por el respaldo que le dio la mayoría de los mexicanos de todas las clases sociales, incluyendo la media alta y la alta, un bastión del PAN que en los dos últimos comicios federales también ha dado votos a Morena, partido que desplazó al PRI como segunda opción con más votos en ocho de las 13 colonias más ricas del país.

Así lo muestran los resultados de los Cómputos Distritales de 2018 y 2024 revisados por la Unidad de Datos de SinEmbargo en la votación presidencial en 13 colonias consideradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como de las más acaudaladas de México:

–Bosques de las Lomas (Miguel Hidalgo, Ciudad de México).

–Lomas de Chapultepec (Miguel Hidalgo, Ciudad de México).

–Lomas Virreyes (Miguel Hidalgo, Ciudad de México).

–Polanco (Miguel Hidalgo, Ciudad de México).

–Lomas de Santa Fe (Álvaro Obregón, Ciudad de México).

–Fuentes del Pedregal (Tlalpan, Ciudad de México).

–Del Valle (San Pedro Garza García, Nuevo León).

–Fuentes del Valle (San Pedro Garza García, Nuevo León).

–Residencial San Agustín (San Pedro Garza García, Nuevo León).

–Colinas de San Javier (Guadalajara, Jalisco).

–Colomos Providencia (Guadalajara, Jalisco).

–Country Club (Guadalajara, Jalisco).

–Providencia (Guadalajara, Jalisco).

Como se observa en la siguiente tabla, la mayoría de los votos para la elección presidencial emitidos en estas colonias fueron para el Partido Acción Nacional (PAN), siempre con cifras de tres dígitos que contrastan con las de los demás partidos, incluyendo a los dos de su alianza (PRI y PRD).

Al desglosar los datos de la votación en cada una de estas 13 colonias se observa, por ejemplo, que los vecinos de Bosques de las Lomas, una zona exclusiva del norponiente de la Ciudad de México, donde el precio promedio de una casa es de 50 mil 223 pesos por metro cuadrado, dieron 283 votos al PAN y 15 a su alianza. El segundo partido con más votos fue el PRI (22 votos), seguido de Morena (12), mientras que el PRD y el Partido Verde obtuvieron cero votos, según el cómputo final de la casilla 4983.

Este resultado entre el segundo y tercer lugar se mantuvo respecto a la votación de la elección federal de 2018, donde el PRI obtuvo 48 sufragios y Morena 15.

En las Lomas de Chapultepec, donde el promedio de una vivienda es de 53 mil 677 pesos por metro cuadrado, según un reporte de mercado elaborado por Inmuebles24, el mayor número de votos fue sin duda para el PAN, con 268, pero el segundo partido que obtuvo más sufragios fue Morena al conseguir 32, mayor que el que obtuvo la alianza Fuerza y Corazón por México (7) y superando al PRI (21) y PRD (10).

Al comparar los resultados de la casilla 4931 en las elecciones de 2018 y 2024, se observa que hace seis años el PRI (57 votos) fue el segundo partido más votado por los vecinos de Lomas de Chapultepec, seguido de Morena (52), que este año lo desplazó al tercer sitio.

Los vecinos de Lomas Virreyes, otra colonia de la Alcaldía Miguel Hidalgo que en las últimas décadas se ha poblado por personas de alto nivel adquisitivo y con espacios de corporativos para empresas locales e internacionales, también optaron por Morena como segunda fuerza en su votación.

En la elección federal de 2018, el PAN obtuvo 238, el PRI 60 y Morena 21. Para este 2024, Acción Nacional consiguió 296 sufragios, seguido de Morena (22) y el PRI (19), de acuerdo con el cómputo realizado por el INE en la casilla 4939.

En la colonia Polanco, que con el paso de los años se convirtió en uno de los lugares más exclusivos de la Ciudad de México, los vecinos dieron el mayor número de votos al PAN (226), seguido de Morena (37), partido que desde la elección federal de 2018 se mantiene como segunda fuerza en esa zona, según la comparación de los resultados de la casilla 4913.

Las Lomas de Santa Fe, colonia ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón que cuenta con diferentes empresas, escuelas y universidades de prestigio, dio la mayoría de los votos al PAN y su candidata Xóchitl Gálvez (350), seguido de Morena y su candidata Claudia Sheinbaum (37).

En la elección presidencial de 2018, el PRI y Morena empataron como segundas fuerzas con 54 votos cada uno, pero en estos comicios del 2 de junio sólo Morena conservó el segundo sitio.

Otra zona exclusiva de la Ciudad de México es Fuentes del Pedregal, ubicada en la Alcaldía Tlalpan. De acuerdo con el resultado de la votación de la casilla 3769, el PAN obtuvo 298 votos, seguido de Morena (41), PRI (29), Movimiento Ciudadano (6), PRD (5), Partido Verde (39) y PT (2).

Hace seis años, los vecinos de esta colonia que no votaron por el PAN eligieron como opción al tricolor y ahora optaron por el partido oficialista.

En el norte del país, los habitantes de San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, según datos del Inegi, y donde el candidato Jorge Álvarez Máynez (MC) tuvo un accidente el 22 de mayo durante un mitin en donde murieron nueve personas, dieron la mayoría de votos al PAN sobre los demás partidos. El PRI ocupó el segundo lugar y Morena el tercer lugar en preferencias.

Por ejemplo, en la casilla 382 de la colonia Del Valle, el PAN obtuvo 355 votos, seguido del PRI (28), Morena (13), MC (7), PRD (3) y los partidos PT y PVEM tuvieron un sufragio cada uno.

En la casilla 386 de la colonia Fuentes del Valle, los votos se dividieron de la siguiente manera: PAN (355), PRI (56), Morena (24), MC (11), PVEM (2) y PT y PRD con un voto cada uno.

Algo similar ocurrió en la casilla 390 de la colonia Residencial San Agustín, donde los votos se dividieron así: PAN (414), PRI (36), Morena (20), MC (13), PRD (5), PT (4) y cero votos para el Partido Verde.

Otra de las ciudades con zonas más ricas es Guadalajara, ubicada en el estado de Jalisco, bastión de Movimiento Ciudadano que en esta elección también renovó gubernatura en una contienda muy cerrada y que está siendo impugnada por diversas irregularidades.

En esa ciudad tapatía, cuatro colonias de mayor plusvalía volcaron su voto del 2 de junio en favor del PAN y su candidata Xóchitl Gálvez, pero el segundo partido con más votos fue Morena, el tercero el PRI y MC fue el cuarto.

Por ejemplo, en la casilla 1087 de la colonia Colinas de San Javier, una zona donde el promedio de las casas en venta es de alrededor de 18 millones de pesos, según la empresa de inmuebles Flat, el PAN obtuvo 385, seguido de Morena (56) y PRI (33).

En la casilla 1088 de la colonia Colomos Providencia, la votación quedó con 317 sufragios para el PAN, 54 se fueron a Morena, 35 al PRI, 20 para MC, 7 para el PRD, 4 para el PT y dos para el PVEM.

En la colonia Country Club, donde el costo de las propiedades va desde los 10 millones de pesos hasta los 60 millones de pesos, el PAN recibió 339 votos, el PRI 19 y Morena 17, según el resultado de la votación de la casilla 1089.

En la colonia Providencia, el cómputo de la casilla 1120 dio una mayoría al PAN (215), seguido de Morena (35) y el PRI (28).

Como se observa, en estas 13 colonias la votación a favor del PAN en las elecciones federales de 2018 y 2024 supera por mucho la de los otros partidos.

Para los especialistas, la votación en estas zonas exclusivas, donde el nivel de ingresos mensuales se ubica entre el noveno (33 mil 622 pesos) y décimo decil (66 mil 899 pesos), varía muy poco en cuanto al segundo y tercer lugar, pero no en el primero, donde el PAN mantiene una hegemonía debido a su perfil de derecha. Incluso en estas colonias la alianza con otros partidos le da menos votos que en solitario.

“Veíamos en algunas encuestas que la candidata del PRIAN salió con negativos entre los votantes de clase alta y media alta, esto me parece que se debe a que se manejó con mucha improvisación y puede que a un sector de este grupo no les convenció. Quizá para algunos su candidatura resultó hasta de miedo por la irresponsabilidad en las alianzas y que no tenía un programa de gobierno definido”, dijo en entrevista el economista y politólogo Mario Campa al destacar que los votos perdidos del PRI se repartieron entre Morena y MC.