El General Sandoval sí me consultó el homenaje a militares de la Guerra Sucia: AMLO

El mandatario mexicano contó que, antes de dar su discurso, el titular de la Defensa Nacional le preguntó por ese párrafo donde se hablaba del homenaje y abrió las puertas a que primero se concluya la investigación y luego se realice la inscripción de los nombres.

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que el General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, sí le consultó el homenaje a los militares caídos en la Guerra Sucia, cuando el Ejército mexicano acosó, torturó, desapareció y asesinó a líderes sociales que se rebelaron contra la pobreza y la desigualdad durante varias décadas del siglo pasado.

El Presidente dijo que ese homenaje podría esperar para más adelante.

En junio pasado, el General Sandoval anunció que López Obrador autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos durante la guerra sucia en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas. Los familiares de los desaparecidos protestaron.

“Con orgullo les expreso que el Propio Mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, que se ubica en la Plaza del Servicio a la Patria”, dijo él, y eso provocó reacciones de organizaciones que han luchado durante décadas por sus desaparecidos y muertos. “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, estalló durante una ceremonia en la que se anunciaba la apertura del Campo Militar Número 1.

El evento anunciaba la apertura de archivos militares a la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico. Por eso sorprendió que el General Sandoval defendiera la labor del Ejército en esos años.

Hoy el Presidente confirmó que, efectivamente, el General Secretario de la Defensa le consultó al respecto.

“Reconozco la lealtad del General Sandoval porque di la instrucción, se abre el Campo Militar, todos los archivos, y no hubo ninguna resistencia. Incluso me sorprendí que me informó el Subsecretario [de Gobernación, Alejandro] Encinas, de que se haría el acto ahí. Pregunté si lo hablaron con el General. Sí, y ya llegamos al acuerdo de hacerlo y no hay ningún inconveniente, no hay simulación, no se va a esconder ninguna información”, dijo hoy López Obrador.

“Entonces cuando iba a hacer su discurso me lo mandó y me preguntó eso [el homenaje a los soldados]. Y dije: sí. Sí, pero esa es la explicación, hablando de los soldados que perdieron la vida también en esa guerra ordenada por jefes militares y desde nuevo por jefes civiles. Si ese párrafo les pareció ofensivo, lo analizamos y se termina toda la investigación y vamos a discutirlo”, añadió.