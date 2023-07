La irrupción de grupos civiles armados se suman al clima de violencia en el sureste

Esta primera semana de julio, se dio a conocer la creación de otro grupo armado que tendría el objetivo de enfrentar a “El Machete”, grupo integrado por indígenas tzotziles y tzeltzales de Chiapas, que surgió en julio de 2021.

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- El clima de violencia en Chiapas se ha recrudecido de tiempo atrás con episodios de alto impacto que han aterrorizado a poblaciones y que han derivado en desplazamientos forzados, a lo cual ahora se suman los reportes sobre la irrupción de grupos civiles armados que han entrado en conflicto con los ya existentes, según ha reportado la prensa y los propios pobladores, episodios que han sido minimizados e incluso negados, en parte, por las autoridades.

Esta primera semana de julio, se dio a conocer la creación de otro grupo armado que tendría el objetivo de enfrentar a “El Machete”. A través de videos que circulan en redes sociales, los integrantes de este nuevo grupo, que se hace llamar “Ejército civil del pueblo indígena de Pantelhó“, solicitaron a las autoridades de los tres niveles de Gobierno actuar ante los abusos del “El Machete”, al que acusan de al menos 31 desapariciones.

Aunque los videos muestran a hombres encapuchados portando armas largas, presuntamente patrullando la comunidad, el Concejo Municipal de Pantelhó emitió un comunicado a través de redes sociales, en el que aseguraron que es “totalmente falso” que un nuevo grupo armado haya tomado el control del municipio, pero no negó la existencia del mismo.

“El Concejo Municipal de Pantelhó comunica que, el supuesto control de nuestro municipio por un pequeño grupo armado que no ha querido identificarse y que ha difundido su presencia en nuestro pueblo para intimidar y amenazar la tranquilidad de nuestra gente, es totalmente falso”, sostuvieron.

Asimismo, aseguraron que dicho Concejo “ha mantenido la estabilidad que tanto necesitaba nuestro pueblo que está cansado de atropellos”. Incluso, agradecieron la “importante presencia de las corporaciones federales y estatales que han ayudado a mantener el orden en nuestro municipio”.

“Nosotros como autoridad municipal les decimos a los grupos que intentan violentar La Paz, que si tienen aspiraciones políticas o desean el poder, que no nos opondremos a ello, siempre que lo busquen por la vía legal y constitucional; que pueden hacer uso de su legítimo derecho pero con estricto respeto a la legalidad, y que, para quienes así se comporten, esta autoridad tendrá siempre las puertas abiertas”, destacaron.

La respuesta del Consejo surgió luego de que según versiones de los lugareños, citadas por El Universal, un grupo dirigido por un integrante de la familia Herrera se apoderó de la cabecera municipal y desplazó a las autodenominadas Autodefensas del pueblo El Machete, que ocupaban el poder desde julio de 2021.

De acuerdo con los mismos reportes los habitantes agregaron que el problema inició el sábado pasado cuando, por varias horas, integrantes del grupo conocido como Militares Civiles y “El Machete” intercambiaron disparos de armas de fuego.

¿QUÉ ES EL GRUPO “EL MACHETE”?

“El Machete” es un grupo integrado por indígenas tzotziles y tzeltzales de Chiapas, que apareció en julio de 2021, en ese momento sus miembros aseguraron que se trataba de un grupo de autodefensas contra el avance de cárteles del crimen organizado en el municipio de Pantelhó, Chiapas, por lo que en ese entonces contó con el respaldado de aproximadamente 83 comunidades de la región.

“El Machete” irrumpió violentamente en Pantelhó el 7 de julio de 2021, cuando se enfrentó con armas de fuego contra un grupo rival, situación que provocó el desplazamiento de alrededor dos mil personas de las comunidades de esa región. Además, pese a que ingresaron elementos militares para intentar restablecer el orden, estos fueron emboscados, lo que dejó un saldo de nueve heridos, tres soldados y seis policías.

El 10 de julio de 2021, a través de un comunicado en video, difundido en diversas plataformas sociales, cuatro presuntos miembros de “El Machete” dieron a conocer la conformación de dicho agrupamiento, el cual, afirmaron, tenía el objetivo de combatir al crimen organizado que amenazaba la tranquilidad de los campesinos, en complicidad de las autoridades municipales.

Afirmaron que todo inició en 2002, con el “autonombramiento” de Austreberto Herrera Abarca como “juez municipal de Pantelhó”, quien presuntamente le habría abierto “las puertas al crimen organizado”, el cual, agregaron los miembros de “El Machete”, empezaron a asesinar a todo aquel que se opusiera a sus actividades.

“Desde hace varios años somos testigos de los asesinatos que han hecho de nuestros abuelos, padres e hijos, hemos visto cómo nos roban y despojan de nuestros bienes”, afirmaron los inconformes, quienes también acusaron a Delya Janeth Flores Velasco, en ese entonces presidenta municipal de Pantelhó, de pertenecer a grupos del narcotráfico, así como a los gobiernos estatal y federal de no atender el problema.

Ante esta situación decidieron conformar el grupo de autodefensa, mismo que, detallaron, entró a Pantelhó la madrugada del 7 de julio de 2021, con el objetivo de “expulsar a los sicarios, a los narcotraficantes, al crimen organizado”, sostuvieron en su comunicado que fue dirigido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

“Entramos porque ya no queremos más muertes para los pobres campesinos, tzeltales y tzotziles, nuestra paciencia se acabó, porque en el gobierno federal y estatal, no vemos ninguna esperanza”, agregaron, y advirtieron al Gobierno federal abstenerse de enviar a elementos de la Guardia Nacional o del Ejército, pues “ya no es tiempo”, indicaron en su misiva firmada por las Autodefensas para la Vida de Pantelhó y Los Ejidos, Comunidades y Propietarios del Municipio de Pantelhó, Chiapas.

Días después, el 18 de julio de 2021, el grupo autodefensa “El Machete” realizó su presentación oficial durante una asamblea en la que estuvieron presentes las comunidades indígenas de Pantelhó, quienes mostraron su apoyo a unos 100 miembros de dicha organización, los cuales llevaban el rostro cubierto y portaban en ese momento diversas armas, como machetes y fusiles de asalto.

La reunión se llevó a cabo en el estadio de futbol de la comunidad de San José Tercero, en Pantelhó, en donde durante el discurso que ofrecieron reiteraron que su objetivo sería el de defender a los pobladores contra el embate del crimen organizado. Asimismo, volvieron a acusar a las autoridades municipales de mantener vínculos con el narcotráfico, al que, aseguraron, expulsarían de la región.

A partir de ese momento, “El Machete” tomó el control de Pantelhó, por lo que el 10 de agosto de 2021, llevaron a cabo una asamblea en el rancho El Progreso, que un mes atrás fue propiedad de la familia Herrera, a la que señalan como líder de un grupo dedicado al tráfico de armas, droga y a otros ilícitos, e instalaron un concejo municipal integrado por personas allegadas a su movimiento.

A la elección de las nuevas autoridades fue invitado Juan Pérez Gómez, padre del activista y defensor de derechos humanos Simón Pedro, quien fue asesinado el 5 de julio de 2021, cuya muerte fue el detonante para que se integrara el grupo de autodefensas “El Machete”, con intención de expulsar y combatir a miembros de los cárteles de la droga que habían incursionado en las comunidades de la sierra de Chiapas.

Días antes, el 6 de agosto, unas 370 personas de 74 familias indígenas desplazadas por la violencia en el municipio del sur de México, en el estado de Chiapas, regresaron a sus casas después de que se iniciara un proceso de negociación para la paz, según informó el jueves Marcelo Pérez, un sacerdote de la zona.

Luego de que retornaron a sus casas, las comunidades habían iniciado conversaciones para hacer cambios políticos en el municipio, exigir al gobierno que reconozca que en Pantelhó hay un problema de crimen organizado, demandar que haya justicia para las víctimas de la violencia y auditar a las autoridades locales actuales.

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se advirtió el 8 de julio que cerca de dos mil personas tsotsiles de la región de Pantelhó y Chenalhó han sido desplazadas de sus comunidades debido a la “violencia generalizada del crimen organizado y la omisión del Estado mexicano de atender la situación”.

#Alerta Aproximadamente 2000 personas tsotsiles de la región de Pantelhó y Chenalhó han sido desplazadas por la violencia generalizada del crimen organizado y la omisión del Estado mexicano de atender la situación. Más información 👉🏼 https://t.co/VeoGSNBjal pic.twitter.com/8lNIaBf5vq — Frayba Derechos Humanos (@CdhFrayba) July 8, 2021

El 28 de agosto, otro grupo de nueve familias y 53 personas que forman parte de la organización Las Abejas de Acteal retornó a la localidad de Santa Catarina, en Pantelhó, Chiapas, luego de que, por temor a la violencia generalizada en este municipio, y tras el surgimiento de un grupo de autodefensa denominado “El Machete”, tuvieron que desplazarse en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en la misma entidad del sur de México.

“Además del retorno de nuestras hermanas y hermanos de Pantelhó, también retornan tres familias y 11 personas de la comunidad Quextic Poblado y Quextic Centro que de igual manera se habían salido de sus respectivas comunidades por la violencia en Pantelhó”, señaló en un comunicado la organización.

“Agradecemos a Dios Padre-Madre y a Nuestra Madre Santa Catarina por hacer todo lo posible para que, hoy, nuestras hermanas y hermanos puedan regresar a sus casas con tranquilidad y puedan volver a trabajar sus tierras y vivir en paz en este pueblo”, añadió.

📄 Comunicado de Las Abejas de Acteal sobre el retorno de 9 familias y 53 personas desplazadas.

Consúltalo en 👉🏽 https://t.co/da0tbOQYM6 pic.twitter.com/oHM9DtVgj8 — Serapaz México (@SerapazMexico) August 28, 2021

UNA REGIÓN BAJO VIOLENCIA

El 5 de julio de 2021, fue asesinado el activista indígena Simón Pedro Pérez López, quien hacía labores en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la zona Altos de Chiapas, y se desempeñaba como catequista en la parroquia de Santa Catarina, del municipio de Pantelhó.

Los hechos ocurrieron mientras la víctima se encontraba realizando unas compras en la avenida central, del municipio de Simojovel, a metros de donde está ubicado un mercado público. Testigos aseguraron que un sujeto no identificado a bordo de una motocicleta disparó un arma de fuego contra el activista tzeltal de 35 años de edad.

Durante un pronunciamiento conjunto que grupos de derechos humanos realizaron a través de un comunicado, el 8 de julio de 2021, para exigir justicia por la muerte de Pérez López, detallaron que el 12 de marzo de 2021, un grupo del crimen organizado presuntamente asociado a la presidencia municipal de Pantelhó habría asesinado a 12 personas, entre ellas a un niño.

Indicaron que a inicios de mayo de ese mismo año, se registró otro incidente en el que un “grupo criminal llegó a la comunidad San José Buenavista Tercero, municipio de Pantelhó, asesinaron a una persona del sexo masculino y desplazaron a los habitantes de la comunidad”. “Así mismo existe un sin número de personas que han sido desplazadas de manera forzada, ya sea de manera permanente y/o intermitente debido al miedo y el riesgo de perder su vida (sic)”, añadieron.

“Del mismo modo, el de 6 de junio, durante la jornada electoral testimonios han referido que los vehículos de la Guardia Nacional fueron conducidos por integrantes de dicho grupo. Sabemos que pobladores de al menos 19 comunidades de los municipios de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó, se encuentran en un nivel máximo de riesgo. Hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores viven con miedo y terror debido a la amenaza que han recibido por parte de las personas vinculadas al crimen”, denunciaron.

📝 PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO: Estado mexicano omiso y permisivo con la violencia hacia los Pueblos Indígenas de Chiapas y ante asesinato de nuestro compañero Simón Pedro Pérez Pérez https://t.co/LZq3dgk4Fa#JusticiaParaSimonPedro #Pantelhó #Simojovel #Chenalhó — Colectivo Caracol de la Vida Morelos (@caracol_vida) July 9, 2021

Durante su presentación, el grupo ‘El Machete’ también denunció que en los 20 años de violencia habían sido asesinadas unas 200 personas, por lo que al momento de su aparición pública, los habitantes de las 86 comunidades que conforman Pantelhó expresaron su apoyo al nuevo grupo de autodefensa.

Sin embargo, el 21 de julio de 2021, unos 200 hombres armados irrumpieron en la cabecera de Pantelhó donde incendiaron vehículos y al menos una docena de casas, vandalizaron el ayuntamiento y secuestraron a 21 personas. Las autoridades responsabilizaron de los hechos a “El Machete”.

La tarde de ese lunes, hombres enmascarados que portaban fusiles se distribuyeron en el poblado de Pantelhó y recorrieron calle por calle en busca de presuntos delincuentes, según las autoridades, acción que generó pánico en la comunidad. Los sujetos le prendieron fuego a algunas viviendas.

Pedro Gómez, un activista local, dijo que al menos tres vehículos y una docena de casas fueron incendiadas por dicho grupo, que al parecer incluye a miembros de la etnia indígena tzotzil, y que se denomina como una “fuerza de autodefensas”.

Los 21 habitantes secuestrados fueron llevados a la localidad de San José Buena Vista Tercero, la presunta sede del grupo de autodefensas. Un funcionario que prefirió no ser identificado dijo que los hombres armados al parecer buscaban a miembros de otro grupo llamado “Los Herreras”.

El 10 septiembre de 2021, familiares de 21 personas que fueron secuestradas en julio del mismo año, se manifestaron en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, clamando por su liberación y pidiendo a las autoridades que avancen en las investigaciones y protejan a las familias.

Los familiares señalaron que las 21 personas fueron secuestradas en el municipio de Pantelhó durante un saqueo y quema de casas por un grupo de personas presuntamente pobladores y autodefensas pertenecientes al grupo “Los Machetes”, quienes destruyeron las viviendas.

Cerca de 80 manifestantes llegaron al Palacio de Justicia, donde extendieron algunas lonas con reclamos como “Ayúdenme señor Presidente, para que los volvamos a ver” o “fuimos secuestrados por el Grupo ‘Machete’ en Pantelhó Chiapas”. Durante la manifestación algunos familiares de los desaparecidos compartieron sus casos, pero otros prefirieron no hablar, pues dijeron haber sido amenazados de muerte. Hasta el momento no se conoce el paradero de las víctimas.

A estos hechos, se sumó el asesinato de Gregorio Pérez Gómez, Fiscal de Justicia Indígena de Chiapas, el 10 de agosto de 2021 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quien estaba a cargo de las investigaciones de los hechos violentos suscitados en el municipio de Pantelhó, así lo dio a conocer la Fiscalía General del estado (FGE).

“Se tuvo conocimiento de la noticia criminal el martes 10 de agosto a las 20:55 horas. Sobre la Prolongación Insurgentes, fue encontrado un vehículo de color gris obscuro tipo Gol con placas de circulación del estado de Chiapas, con seis impactos de balas que hirieron al conductor, el cual perdió la vida en el lugar”, detalló la dependencia.

A principios de marzo de 2023, la tensión se recrudeció en Pantelhó, Chiapas, luego del asesinato a balazos de Petrona López Pérez, el pasado 1 de marzo, esposa de Daniel López, a quien se le conoce como el Comandante “El Machete”, hecho que tuvo lugar en a localidad de San José del Carmen, el cual también desató diversas agresiones contra los habitantes de Pantelhó.

Al máximo la tensión en #Pantelhó #Chiapas. Cerradas las entradas al pueblo. Reportan emboscada al comandante machete, líder del brazo armado de las #Autodefensas #LosMachetes. En el fuego cruzado fallece su esposa pic.twitter.com/U5mjibu4m3 — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) March 2, 2023