De Labastida a Beltrones rechazan reforma de “Alito” al PRI; él los llama “cínicos”

Diversos personajes al interior del PRI han expresado su rechazo ante la eventual reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente nacional del PRI. Mientras algunos han presentado su renuncia al partido tricolor, otros más han pronosticado el declive del Revolucionario Institucional en un futuro no muy lejano.

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- Los cambios hechos a los estatutos del PRI que permiten a Alejandro Moreno Cárdenas, reelegirse como dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han causado rechazo en algunos cuadros y liderazgos del priismo como Francisco Labastida, Manlio Fabio Beltrones y Dulce María Sauri entre otros, mismos que “Alito” descalificó esta tarde al referirse a ellos como “una bola de cínicos”.

Moreno Cárdenas consumó su liderazgo absoluto en el partido tricolor, ya que más de tres mil 200 delegados de las 32 entidades de la República aprobaron, a mano alzada y en medio de protestas, cambios a los estatutos, entre los que destaca abrir la posibilidad de que se reelija en el cargo hasta 2032.

Este lunes, en conferencia de prensa, respondió a quienes lo han criticado y sostuvo: “me han difamado y me han calumniado todos los días. Atacan a su dirigente y lastiman al PRI” quienes en el pasado tuvieron la responsabilidad de dirigir al partido y hoy lo critican y ofenden”. Por ello sostuvo que serán sometidos a un proceso de expulsión además de “ser exhibidos todos los días”.

Frente a ello, el excandidato presidencial Francisco Labastida calificó de “cucaracha” a Moreno Cárdenas, y sostuvo que éste ha sido el “peor presidente” que ha tenido el PRI”, en toda su historia, ya que, afirmó, logró el control del partido tricolora través de “métodos corruptos”, ya que, detalló, compró delegados y ofreció puestos.

En entrevista con El Universal,señaló que el dirigente priista “es un individuo que no tiene ningún valor”, ya que, opinó, al siguiente día de la derrota electoral [del pasado 2 de junio] se tuvo que haber ido del partido, sin embargo, reiteró que Moreno Cárdenas es un sujeto que no conoce la vergüenza, ya que “no tiene ninguna verticalidad ni autoridad moral”, dijo.

Por ello, Labastida no descartó la posibilidad de renunciar al PRI, y detalló que sí no ha tomado esa decisión sólo ha sido porque quiere tener “la libertad de opinar sobre el partido y criticarlo”, ya que recordó que siempre ha expresado libremente y con franqueza lo que opina de “Alito”.

Manlio Fabio Beltrones, Senador electo por el PRI, también se expresó en contra de la posible reelección de “Alito” Moreno, al recordar el “Dictamen que se presentó en las primeras Asambleas del Partido Nacional Revolucionario”, en el que quedó establecido el principio de no reelección, lo que, dijo, “fue la génesis que le ha dado vida y consolidación al PRI como Partido hasta nuestros días”.

A través de su cuenta de X, el priista expuso algunos extractos de “la ponencia y dictamen sobre La No Reelección discutidas y aprobadas del 28 al 31 de octubre de 1932”, en la que se señala que “la No reelección fue acogida como principio de esencia en la Constitución Federal pero además fue la génesis que le ha dado vida y consolidación al PRI como Partido hasta nuestros días en que se desafía su extinción como fundamento”.

Beltrones destacó que compartió el dictamen, debido a las circunstancias actuales “y el convencimiento personal, particularmente este día, me obliga por convicción compartir argumentos y reflexiones tan importantes como la opinión de todos quienes queremos un Partido grande, ganador y verdaderamente competitivo frente al reto que tenemos en los siguientes años”, expresó Beltrones.

Buen domingo a todos. Particularmente saludo con afecto a las y los militantes y simpatizantes de mi Partido. Estoy en mi Biblioteca personal y me encontré un documento interesantísimo sobre el Dictamen que se presentó en las primeras Asambleas del Partido Nacional… — Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones) July 7, 2024

Días antes de esa publicación en redes sociales, el Senador electo expresó en entrevista con Proyecto puentes que confiaba en la sensatez de quienes participaran en la 24ª Asamblea nacional del PRI, que se llevó a cabo este domingo 7 de julio, y que no dieran el voto a favor de la reelección de la actual dirigencia. No obstante, pese a cualquiera que la resolución, adelantó, no presentaría su renuncia al tricolor.

Dulce María Sauri criticó el hecho de que Moreno Cárdenas convocara a una Asamblea extraordinaria tan solo unos días después de los comicios del 2 de junio en lugar de apoyar a sus compañeros que aún peleaban por algunos cargos de elección popular.

“Esta asamblea nacional fue convocada apresuradamente el 3 de junio, no había terminado de contarse todavía las votaciones en varios estados, cuando deberíamos estar concentrados en apoyar a nuestros compañeros y compañeras que ganaron, cuando deberíamos haber convocado para comenzar una gran reflexión crítica para poder entender qué pasó, nos pasó una aplanadora por encima y no hay el menor de los intentos por tratar de entender qué es y por qué sucedió lo que sucedió, en lugar de esto hubo una convocatoria a una asamblea nacional”.

Por su parte, la Senadora por el PRI Beatriz Paredes Rangel exhortó a la no reelección de la dirigencia nacional de ese partido, por lo que, incluso, refirió a la militancia a respaldar el artículo 178 de los estatutos priistas. El pasado 3 de julio, a través de una carta dirigida a la Coordinación Nacional Organizadora y a la Comisión Nacional de Dictamen, publicada por el diario Excélsior, Paredes Rangel refirió que el ideal de “sufragio efectivo, no reelección” no sólo inspiró a la Revolución Mexicana, también a los principios que ha enarbolado el PRI desde que nació.

“Este principio fue un factor fundamental para la estabilidad y movilidad política en el país, y ha sido también, respaldo a las regiones, evitando la concentración del poder en cacicazgos regionales o la injerencia de poderes fácticos que obstruyen la participación incluyente, proporcionando la necesaria vida democrática en todo horizonte nacional”, destacó la legisladora.

Por ello, hizo un llamado a “que el Artículo 178 de nuestros estatutos permanezca en sus términos actuales, y no se admita la elección consecutiva de las dirigencias, en cualquier nivel”, dijo.

Este lunes 8 de julio, Aurelio Nuño Mayer, exsecretario de Educación Pública, en su columna de opinión, publicada en el diario La Jornada, señaló que tras tres reelecciones consecutivas impuestas por parte de la dirigencia del PRI, “inició el cortejo fúnebre” de dicho partido, ya que las mismas han aniquilado “la institucionalidad del PRI y traiciona su legado”.

“El gran partido de México concluirá sus días en las antípodas de su misión: convertido en un pequeño partido de caciques menores. En esa ruta, el PRI perderá su registro antes de que concluyan los ocho años de delirantes reelecciones”, sostuvo el exfuncionario federal.

Nuño destacó que en lugar de haber emprendido un gran debate “para rescatar a nuestro partido de su peor debacle”, con una dura autocrítica de por medio con miras hacia el futuro que les espera, con la finalidad de “recuperar la confianza de cada mexicana y mexicano”, se consumó el golpe hacia el partido con casi 100 años de historia, y que al parecer será su sepulcro.

Lo anterior porque el exsecretario de Educación Pública pronosticó que el PRI “perderá su registro antes de que concluyan los ocho años de delirantes reelecciones”. Por ello, hizo un llamado a impugnar la ilegalidad de la asamblea que se realizó este domingo 7 de julio, y convocar con urgencia a la militancia para debatir sobre una posible refundación del partido.

A nivel local, y a través de una carta dirigida a Moreno Cárdenas, Pedro Ángel Contreras López, exfuncionario y exlegislador priista en Sonora anunció que renunciaba al partido tricolor, en la que señala que se encuentra inconforme con el liderazgo de Alito “al frente del PRI”. Además, lo acusó de traicionar los principios de no reelección con los que se fundó el partido.

“Ingresé al PRI cuando era dirigido por Luis Donaldo Colosio, por eso lamento mucho que el PRI de Colosio y en su tiempo de Reyes Heroles, haya derivado en esta traición a uno de los principios fundadores del PRI: la No-Relección”, expusó Contreras López en su misiva.

Contreras López, quien se desempeñó como Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Sonora, de 2015 a 2021, durante el mandato de la Gobernadora Claudia Pavlovich, también consideró que será la historia la que ajuste cuentas con Moreno Cárdenas y sus allegados. “La historia ajustará cuentas contigo y tu camarilla de traidores”, dijo.

Asimismo, recordó que fue de los pocos priistas que en 2020, alzó la voz contra la decisión de “Alito” de “concentrar facultades de los comités estatales y municipales en la persona del presidente del CEN. Muchos no quisieron manifestar su rechazo por conveniencia política, pero en estos años muchos de ell@s ya se fueron, sin haber reconocido su error de dejar crecer el monstruo en el que se ha convertido tu liderazgo”, enfatizó Contreras López.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.