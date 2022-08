TV Azteca está abierta a negociar con tenedores de deuda que le piden pago anticipado

La televisora de Ricardo Salinas Pliego se defendió en un comunicado al afirmar que han pagado tres mil 347 millones de pesos.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- TV Azteca recibió un aviso por parte de The Bank of New York Mellon, representante común de los tenedores de deuda de la televisora, informando su intención de que pague de manera anticipada un bono por un total de 400 millones de dólares con vencimiento en 2024.

“En los últimos 18 meses, la compañía ha amortizado tres mil 347 millones de pesos de su deuda con costo”, señaló la televisora perteneciente a Grupo Salinas a través de un comunicado.

De igual manera, señalaron que la empresa de Ricardo Salinas Pliego mantiene diálogos con los tenedores de notas 2024 con el fin de “alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes”.

En @Azteca reiteramos nuestro compromiso al diálogo para reorganizar los pasivos con los tenedores de bonos de 2024. Seguiremos trabajando bajo una estricta disciplina financiera para garantizar una operación que beneficie a nuestras audiencias, colaboradores y clientes. pic.twitter.com/a22popIxzs — Rafael Rodríguez S. (@Rafa_RodriguezS) August 8, 2022

TV Azteca aseguró que mantendrá trabajando con una “estricta disciplina financiera” con el fin de garantizar una operación benéfica para las audiencias, colaboradores y clientes.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes durante la conferencia matutina que antes de que finalice el año se resolverá el diferendo entre las autoridades fiscales y el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, quien adeuda más de dos mil 447 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“Entonces el ofrecimiento fue que el SAT, con sus especialistas, con sus contadores, se reuniera con los contadores, con los especialistas de esta empresa, se hiciera una búsqueda de toda la información para que de acuerdo a la Ley se definiera si era un cobro doble o no y ese trabajo se está haciendo conjuntamente”, explicó.