El clavadista mexicano dice que tiene 4 años para conquistar la mayor presea olímpica

Por Carlos Rodríguez

SAINT-DENIS, Francia (AP).— Osmar Olvera pasó los meses previos haciendo cuentas mentales sobre la cantidad de puntos que requería para vencer a sus rivales chinos en los clavados de los Juegos Olímpicos. El mexicano estuvo cerca de las cifras estimadas, pero no lo suficiente.

Olvera conquistó el jueves su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de París al obtener un bronce en el trampolín individual de tres metros, y se unió al legendario Joaquín Capilla como los únicos clavadistas en atrapar dos medallas en una misma justa de verano.

Capilla, el medallista mexicano más laureado de la historia con cuatro preseas, ganó un par de esas en Melbourne 1956. Además de Capilla y Olvera, únicamente el marchista Raúl González logró dos medallas en una misma justa en Los Ángeles 1984.

Olvera, quien hace tres años terminó 14to en Tokio, totalizó 500.40 puntos y quedó detrás de los chinos Xie Siyi y Wang Zongyuan, quienes se quedaron con el oro y la plata, gracias a puntuaciones de 543.60 y 530.20, respectivamente.

Para México, la presea de Olvera es la segunda en la disciplina en París. El clavadista originario de la Ciudad de México había ganado una presea de plata junto con Juan Celaya en los clavados sincronizados de tres metros.

Olvera, plata en la prueba individual de tres metros en el Mundial de Fukuoka y bronce en el de Doha este año, se une a Paola Espinosa, Alejandra Orozco y Germán Sánchez, como un selecto grupo de clavadistas mexicanos con dos medallas en Juegos Olímpicos.

“Hay que confiar en los procesos y no desesperarse. En Tokio, aunque no pasó a la semifinal, ya se le veían ganas y talento a Osmar”, dijo Sánchez a The Associated Press. “Hay que llevar gente joven a los Olímpicos y esperar que después rindan frutos”.